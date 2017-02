Expedia nomme Blue Diamond Resorts comme la chaîne Top, partenaire de l'année 2016







TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La semaine dernière, Expedia a décerné à Blue Diamond Resorts le prix du Partner of the Year - Top Chain pour reconnaître la croissance exponentielle de la chaîne et ses ventes impressionnantes, ainsi que la relation forte et dynamique entre les deux compagnies dans les Caraïbes. L'événement, qui a eu lieu à la National Art Gallery des Bahamas a attiré les leaders de l'industrie des grandes chaînes hôtelières situées dans toute la région pour une soirée d'appréciation.

« Expedia s'est considérablement développée dans la région des Caraïbes ces dernières années, et Blue Diamond Resorts a partagé cette progression », a déclaré Jordi Pelfort, directeur général de Blue Diamond Resorts. « Nous sommes des entreprises tout aussi novatrices dans nos domaines et ce prix consolide la relation que nous partageons les uns avec les autres dans les Caraïbes, au cours d'une période mutuellement importante ».

Au cours de la dernière année, le parc d'expériences de vacances de Blue Diamond Resorts a toujours été en mesure de travailler en étroite collaboration avec Expedia. Cette croissance nous a permis d'être un partenaire d'Expedia fort et collaboratif, maximisant les outils offerts par Expedia, allant du tableau de bord Expedia Partner Central pour dialoguer en temps réel avec les clients, les équipes de la Direction du Marché et Solutions Média qui nous aident à créer un meilleur sentiment de sensibilisation dans les régions importantes et, par conséquent, nous avons connu une excellente amélioration d'une année sur l'autre en ce qui concerne les nuits nettes réservées.

Dans l'avenir, Blue Diamond Resorts élargit son portefeuille et diversifie les expériences de villégiature au-delà de sa marque primée Royalton Luxury Resort. À la fin du mois de mars, Blue Diamond Resorts fera revivre la légendaire station balnéaire Grand Lido Negril en Jamaïque pour un séjour au naturel entièrement naturiste avec seulement 26 chambres exclusives.

À propos des Blue Diamond Resorts

Depuis leur création en 2011, les Blue Diamond Resorts sont devenus la chaîne de complexes hôteliers connaissant la croissance la plus rapide dans les Caraïbes, avec un portefeuille de 32 établissements abritant plus de 13 500 chambres dans six pays. Les complexes hôteliers Blue Diamond sont une société de gestion hôtelière innovante qui se spécialise dans la création de marques différenciées afin de répondre aux demandes de chaque marché et leur portfeuille croissant est plus impressionnant que jamais. Les complexes hôteliers primés All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts offrent des services exclusifs parmi lesquels All-In Connectivitytm et le service moderne Sports Event Guaranteetm, ainsi que des produits de bien-être dans les chambres, tels que les matelas de créateur exclusifs DreamBedtm. La marque Royalton propose de concepts différents d'hôtels réservés exclusivement aux adultes : Hideaway at Royalton, une expérience réservée aux adultes avec des hébergements et restaurants exclusifs et un accès aux services et installation d'un complexe hôtelier de luxe Royalton à proximité, et l'élégant All Exclusivetm CHIC by Royalton, un lieu de vacances sociales où les voyageurs bénéficient de commodités de luxe 24h/24. En Jamaïque, Grand Lido Negril a été réactivé pour fournir à ceux de plus de 21 ans des vacances naturistes haut de gamme et élégantes le long d'un rivage exclusif pour le summum de vie privée. Les établissements Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour impressionner toute la famille, avec notamment des parcs aquatiques sur site, un club pour enfants populaires avec les célèbres personnages thématiques Toupie et Binoutm, ainsi qu'un salon interactif pour adolescents. Les concepts réservés exclusivement aux adultes des complexes hôteliers Memories incluent Sanctuary, une section réservée aux plus 18 ans du complexe Grand Memories et Memories Caribe, un paradis situé au bord de la plage à Cayo Coco. Les Starfish Resorts ne se retrouvent qu'à Cuba et offrent des prix incroyables aux voyageurs, avec des destinations pratiques et des hébergements confortables.

SOURCE Blue Diamond Resorts

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 16:26 et diffusé par :