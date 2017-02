Commission sur l'éducation à la petite enfance - Mission accomplie! Maintenant, place aux discussions







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la Commission sur l'éducation à la petite enfance dévoilait son rapport « pour continuer à grandir ». Constatant l'objectivité et l'autonomie de l'exercice de même que la participation, l'Association québécoise des CPE (AQCPE) considère que la Commission a atteint son objectif de faire le point, 20 ans après la mise en place de la politique familiale.

« En lançant cette commission le 19 septembre 2016, nous faisions le pari de donner la parole à la société civile. Nous nous sommes engagés à favoriser l'expression de tous les points de vue et la participation des citoyens, des experts et des groupes de tous les horizons. 14 villes, 23 experts locaux et internationaux, 135 groupes, plus de 400 citoyennes et citoyens et quelque 167 mémoires et commentaires écrits plus tard, nous ne pouvons que souligner la qualité de l'exercice mené par les trois commissaires, appuyés par l'Institut du Nouveau Monde. Les gens ont eu confiance au processus et tous ceux qui souhaitaient faire entendre leur voix ont eu l'occasion de le faire », a déclaré Louis Senécal, président-directeur général de l'AQCPE.

«Je tiens à remercier, sincèrement, André Lebon, Martine Desjardins, Me Pierre Landry, l'Institut du Nouveau Monde pour leur rigueur et leur détermination à bien mener cette démarche. Un grand merci à la Fondation Chagnon et Avenir d'Enfants pour leur participation financière. Finalement, merci à tous les groupes, experts et citoyens qui ont participé activement à faire de cette consultation une réussite. De par la diversité de leurs opinions et les angles qu'ils ont abordés, nous pouvons maintenant affirmer que ce rapport sera un point de départ incontournable pour qui souhaite réfléchir à l'éducation à la petite enfance », a affirmé Louis Senécal, PDG de l'AQCPE.

Un Sommet sur l'éducation à la petite enfance les 4-5 mai prochains

L'AQCPE accueille favorablement les recommandations des commissaires et ce rapport servira de base pour les discussions qui se tiendront lors du Sommet sur l'éducation à la petite enfance, les 4-5 mai 2017. Cet événement d'envergure international sera l'occasion d'établir un plan d'action pour faire des 0-5 ans une réelle priorité pour la société.

À propos de l'AQCPE

L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est un réseau d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts de la majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec. L'AQCPE est reconnue auprès de ses nombreux partenaires comme un acteur de premier plan en petite enfance et sa mission est d'exercer un leadership national sur l'ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l'enfance.

