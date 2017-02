Equidox By OnixMC inclut maintenant la fonctionnalité PDF Export







LAKEWOOD, Ohio, le 21 février 2017 /CNW/ - Onix, un chef de file en matière de produits et solutions technologiques, a annoncé aujourd'hui l'ajout de la fonctionnalité PDF Export à son logiciel Equidox by OnixMC. Cette fonctionnalité nouvellement améliorée a été développée spécifiquement pour les professionnels du numérique qui éprouvaient auparavant des difficultés à convertir les documents PDF en des versions accessibles répondant aux normes WCAG 2.0 et PDF/UA.

« Bien que notre logiciel Equidox soit en mesure de convertir efficacement des documents PDF en documents HTML compatibles avec WCAG 2.0 AA, nos clients avaient encore de la difficulté à rendre les documents PDF accessibles aux personnes atteintes de déficiences cognitives et visuelles, » explique Tim Needles, président-directeur général d'Onix. « Grâce à notre plus récente amélioration, Equidox permet aux usages de gagner beaucoup de temps en éliminant les frustrations et les problèmes fréquents reliés à la conversion des documents PDF de façon à les rendre accessibles. »

Voici des éléments de la fonctionnalité PDF Export du logiciel Equidox permettant aux usages de sauver du temps :

Outils d'édition faciles à utiliser afin de publier des arbres de balises PDF.

Fonctionnalité qui permet le réordonnancement du contenu.

Capacité à apporter des changements - même une fois le processus correctif commencé.

Processus de correction et de conversion plus rapide.

Onix a créé Equidox il y a trois ans à titre de solution automatisée pour la conversion de documents PDF en documents HTML conformes aux normes WCAG 2.0 AA. Depuis son lancement initial, Equidox a permis la conversion de documents PDF en documents HTML pour des centaines de clients, y compris Northern Virginia Community College, Tennessee State University et Chattanooga State University.

Les experts chez Onix feront la démonstration de la nouvelle fonctionnalité PDF Export - ainsi que de toutes les capacités d'Equidox- lors de la 32e CSUN Assistive Technology Conference (conférence portant sur la technologie d'assistance) qui aura lieu du 27 février au 4 mars, à l'Hôtel Manchester Grand Hyatt à San Diego. Les visiteurs sont invités à s'arrêter au kiosque no 315 afin de constater de première main la façon dont le logiciel Equidox permet de rendre la technologie plus accessible à ceux qui sont atteints de déficiences cognitives et visuelles.

Pour plus d'information au sujet d'Equidox, visitez Equidox.co.

Contact avec les médias

Karen Masuga

Directrice du marketing et des communications

Onix

216-529-3043

