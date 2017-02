Les Aliments Maple Leaf procède à l'acquisition de Lightlife Foods







MISSISSAUGA, ON, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf (MFI : TSX) annonce aujourd'hui la signature d'une entente définitive avec Brynwood Partners VI L.P. visant l'acquisition de Lightlife Foods, Inc., un fabricant et une marque de premier plan du marché des protéines végétales aux États-Unis, pour 140 millions de dollars américains avec les coûts associés. La transaction sera financée à même l'encaisse. Selon les résultats d'exploitation actuels, l'acquisition devrait être rentable pour Maple Leaf en 2017. L'entente sera conclue en mars, si elle est autorisée à la suite de l'examen réglementaire habituel des États-Unis.

« L'expansion sur le marché en pleine croissance des protéines végétales est une des plateformes de croissance stratégique de Maple Leaf et va de pair avec notre objectif de devenir un chef de file en matière de durabilité, explique Michael McCain, président et chef de la direction. Les consommateurs cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources de protéines, notamment grâce à des options végétales. Avec l'acquisition de Lightlife, Maple Leaf détiendra une marque forte et une place prédominante sur le marché américain dans une catégorie qui présente une croissance supérieure dans l'ensemble du secteur des aliments emballés. Nous étendrons notre présence en investissant dans le renforcement de la marque, l'innovation et l'utilisation de nos capacités respectives. »

En 2016, Lightlife a enregistré des ventes d'environ 40 millions de dollars américains, en plus de posséder 38 % des parts du marché des protéines végétales réfrigérées aux États-Unis. L'entreprise emploie une centaine de personnes à son usine de Turners Falls, au Massachusetts, où elle fabrique plus de 30 produits novateurs, comme du tempeh, des saucisses à hot-dog, des aliments pour le déjeuner et des burgers de source végétale. Les dirigeants de Lightlife continueront à gérer les activités de l'entreprise, qui deviendra une filiale de Maple Leaf.

« Lightlife se réjouit sincèrement de l'annonce d'aujourd'hui, car elle nous permettra d'accélérer notre croissance et d'augmenter notre portée dans le segment en forte évolution des protéines végétales. L'engagement envers les protéines durables des Aliments Maple Leaf, qui comprend un intérêt stratégique pour les protéines végétales, est une référence dans l'industrie. Le fait de nous joindre à cette organisation incroyable nous aidera à poursuivre la croissance de nos marques », affirme Roy Lubetkin, président et chef de la direction de Lightlife Foods.

Maple Leaf s'engage à faire preuve de leadership en matière de durabilité et à créer de la valeur pour l'entreprise en répondant aux besoins sociaux et environnementaux, comme la durabilité environnementale, le bien-être des animaux, la sécurité alimentaire ainsi que la nutrition et la santé. L'expansion dans le secteur des protéines végétales appuie cet engagement et offre à l'entreprise des possibilités de croissance emballantes qui vont au-delà de la plateforme de promotion des viandes durables.

Sur le marché des protéines végétales aux États-Unis, évalué à 600 millions de dollars américains, la catégorie réfrigérée compte pour plus de 110 millions de dollars américains et affiche un taux de croissance annuelle à deux chiffres.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est l'une des plus importantes entreprises spécialisées en produits de protéine. La Société fabrique des produits novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf, Natural SelectionsMD de Maple Leaf, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD et DevourMC. Maple Leaf emploie environ 11 000 personnes dans ses établissements du Canada et exporte vers de nombreux marchés étrangers, dont les États-Unis et l'Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

