Urbanimmersive présente les faits saillants du premier trimestre 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 fév. 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme en ligne de contenu immobilier, est heureuse de présenter les faits saillants pour le premier trimestre de l'exercice terminé le 31 décembre 2016.

Au cours du premier trimestre d'exercice financier de 2017, Urbanimmersive et son partenaire stratégique Centris®, l'organisation exploitant le site immobilier Centris.ca et offrant des outils technologiques à plus de 13?000 courtiers immobiliers au Québec, se sont concentrés principalement sur ce qui deviendra le point prépondérant de la croissance de la Société, soit le lancement du Marketplace Centris® au Québec en phase de prélancement.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2017 a été affecté comme prévu à la suite de l'arrêt volontaire en août 2016 des activités de la version précédente de la plateforme d'Urbanimmersive de contenu marketing immobilier, tel que cela est expliqué dans le rapport antérieur de gestion de la Société. La direction de l'entreprise croit qu'un ralentissement à court terme du revenu, causé par cet arrêt volontaire, était justifié afin d'assurer un déploiement provincial efficace et à grande échelle avec Centris®.

Le déploiement de la phase de prélancement stratégique a exigé l'actualisation complète de l'interface utilisateur du logiciel, des licences et d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience client et qui permettent l'évolutivité de la solution de la Société. Déployé à la fin du mois de novembre 2016, avant la saison basse du milieu immobilier, le Marketplace Centris® en phase de prélancement a été accessible à un groupe restreint d'usagers, permettant ainsi de traiter, d'analyser les transactions pilotes et de valider chacune des étapes du flux de travail proposées, comprenant : le processus d'inscription des utilisateurs, les étapes de configuration initiale du fournisseur de contenu, les caractéristiques de réservation, le paiement en ligne, l'intégration de nouveaux services et le contenu visuel transféré vers les serveurs de Centris®.

« L'entente de partenariat, d'une durée de cinq (5) ans avec Centris®, visant à déployer et à promouvoir notre solution de contenu visuel, a placé Urbanimmersive sous les projecteurs et a attiré l'attention de sociétés immobilières internationales et de fournisseurs de solutions du Canada et des États-Unis. Bien que nous soyons sensibles à notre opportunité de marché, comme précurseurs dans ce marché, il est essentiel que nous prenions le temps de faire les choses adéquatement afin que le déploiement à grande échelle au Québec soit un succès et que celui-ci puisse être répliqué dans le marché international », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « Nous croyons que réussir au niveau local accélérera l'adoption de notre solution par les sociétés immobilières américaines », a ajouté Ghislian Lemire.

L'un des principaux objectifs stratégiques de la Société est la commercialisation de sa plateforme aux États-Unis. Afin de fournir une plus grande visibilité et de détenir une plus grande facilité d'accès aux actions d'Urbanimmersive sur le vaste marché américain, la Société a déposé une demande afin d'être cotée sur les OTC Pink Markets. Cette demande a été acceptée en janvier 2017 par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), et à ce titre, les actions ordinaires d'Urbanimmersive sont maintenant négociées sous le nouveau symbole américain UBMRF.

31 décembre 2016 30 septembre 2016 30 septembre 2015 $ $ $ Actifs 1 178 155 1 512 891 697 596 Passifs 507 373 481 218 652 628 Capitaux propres 670 782 1 031 673 44 968

Les données présentées ci-haut constituent un résumé. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers consolidés non audités de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour le premier trimestre se terminant le 31 décembre 2016 au www.sedar.com.

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société, datés du 31 décembre 2015 et déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

