Commission sur l'éducation à la petite enfance - « Un véritable projet de société pour le développement de nos tout-petits »







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Avenir d'enfants accueille très favorablement les recommandations du rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance. En conférence de presse aujourd'hui, les commissaires André Lebon, Martine Desjardins et Pierre Landry ont convié la société québécoise à la construction d'un véritable projet de société.

« Le Québec est à la croisée des chemins : les services de garde ne sont pas que des mesures de conciliation travail-famille, ils devraient avant tout être considérés comme des services éducatifs. C'est ce que nous faisions valoir dans le cadre des consultations publiques l'automne dernier et nous saluons que les propositions de la commission aillent en ce sens », souligne Julie Dostaler, directrice générale d'Avenir d'enfants.

En effet, la preuve n'est plus à faire : les premières années de vie offrent les meilleures fenêtres d'opportunités pour agir et contribuer à ce que tous aient un bon départ dans la vie et entament avec succès leur cheminement scolaire. Avenir d'enfants se réjouit d'ailleurs que l'idée d'agir tôt se trouve parmi les 4 axes d'intervention de la Politique gouvernementale de prévention en santé dévoilée l'automne dernier, de même que parmi les priorités énoncées par le premier ministre en vue de la future politique de la réussite éducative.

« Nous voyons d'un très bon oeil l'idée de considérer les services de garde dans un continuum éducatif allant de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Ceci justifie les recommandations de placer ces responsabilités sous un seul ministère et d'assurer l'accessibilité à ces services par la gratuité. En déployant des efforts supplémentaires pour inclure les enfants issus de milieux défavorisés et en consolidant la cohésion entre tous les acteurs impliqués en petite enfance, les recommandations de la commission mettent sur la table des pistes de solution pour véritablement accorder des chances égales à toutes et à tous de développer leur plein potentiel », poursuit Julie Dostaler.

Un sommet pour la petite enfance

Pour Avenir d'enfants, le sommet que tiendra la commission les 4 et 5 mai prochains constituera un moment privilégié pour réunir l'ensemble des acteurs de la société autour de la petite enfance et s'engager collectivement dans une démarche pour mettre en oeuvre les propositions qui en émergeront. L'organisation sera au rendez-vous afin d'enrichir les échanges par l'expertise unique développée grâce à un réseau de plus de 3000 organismes partenaires mobilisés pour nos tout-petits, partout au Québec.

À propos d'Avenir d'enfants

Avenir d'enfants est une organisation à but non lucratif issue d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. À travers son projet collectif, Avenir d'enfants accompagne et soutient des milliers de partenaires en petite enfance à l'échelle locale, régionale et nationale, incluant ceux des nations autochtones. Sa mission est de favoriser le développement global des enfants de 0 à 5 ans afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'entreprendre avec succès son cheminement scolaire.

SOURCE Avenir d'enfants

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 15:52 et diffusé par :