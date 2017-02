La Fondation familiale Rossy soutient généreusement la salle de l'Histoire canadienne du Musée de l'histoire







GATINEAU, QC, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire est ravi d'annoncer que la Fondation familiale Rossy a versé un don de trois millions de dollars à l'appui de sa nouvelle exposition emblématique, la salle de l'Histoire canadienne, et de ses programmes scolaires destinés à tous les élèves du pays. En reconnaissance de ce don généreux, le plus important reçu par le Musée à ce jour, l'une des trois principales galeries de la salle de l'Histoire canadienne portera le nom de la famille.

« Le Musée canadien de l'histoire remercie infiniment la Fondation familiale Rossy d'avoir été si généreuse », déclare Mark O'Neill, président-directeur général du Musée. « En soutenant la salle de l'Histoire canadienne et les programmes scolaires du Musée, la Fondation aidera les générations actuelles et futures à mieux connaître l'histoire si intéressante de notre pays et à mieux comprendre l'évolution du Canada et de son peuple. La générosité de la Fondation aura certainement des retombées positives sur les visiteurs du Musée et les élèves de tout le pays. »

La Fondation consacre deux millions de dollars à l'exposition et un million de dollars au nouveau Fonds de la Famille Rossy pour les projets éducatifs de la salle de l'Histoire canadienne. Grâce à ce fonds, le Musée élaborera des programmes scolaires complémentaires offerts sur place, en ligne et dans les écoles canadiennes. Le Musée donnera ainsi la possibilité de vivre des expériences éducatives significatives à un plus vaste public.

« Nous sommes heureux d'aider le Musée canadien de l'histoire à mettre en valeur le patrimoine canadien commun. Nous espérons que l'exposition sur les débuts de l'histoire du Canada qu'abritera la Galerie Famille Rossy donnera aux Canadiens le goût d'approfondir leur connaissance du cheminement collectif qui nous a conduits à bâtir la société diversifiée et inclusive que constitue le Canada d'aujourd'hui », déclare Larry Rossy, de la Fondation Rossy. « Ce qui nous enthousiasme plus que tout, c'est d'aider le Musée à rendre l'histoire plus vivante pour nos enfants et nos jeunes, en leur donnant bientôt accès aux vastes ressources de la salle de l'Histoire canadienne, que ce soit au Musée, en ligne ou dans les écoles. »

La salle de l'Histoire canadienne racontera le pays comme jamais auparavant. Les visiteurs y découvriront divers récits du Canada à partir du vécu et du point de vue de véritables acteurs de l'histoire. L'exposition reflétera notre histoire collective faite de conflits, de luttes et de pertes, mais aussi de succès, de réalisations et d'espoir. Cette nouvelle exposition emblématique met en relief l'héritage impérissable que nous ont légué les générations passées - un patrimoine vivant et en constante évolution.

Les récits de la salle de l'Histoire canadienne seront présentés chronologiquement dans trois principales galeries. La galerie 1 : Les débuts du Canada, portera le nom de la famille Rossy.

La salle de l'Histoire canadienne ouvrira ses portes le 1er juillet 2017, pour marquer le 150e anniversaire de la Confédération. Son aménagement est financé par le gouvernement fédéral et des donateurs privés.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de visiteurs chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

Pour en savoir plus, visitez museedelhistoire et suivez-nous sur Twitter.

Pour demander qu'on retire votre nom de notre liste de distribution ou qu'on envoie cette information à quelqu'un d'autre, veuillez envoyer un courriel à maud.laverdiere@museedelhistoire.ca.

SOURCE Musée canadien de l'histoire

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 15:28 et diffusé par :