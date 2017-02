Campagne Ç'a pas d'bon sang! contre le projet Optilab - 4 000 éprouvettes signées et plus de 7 000 signatures arrivent à l'Assemblée nationale







SEPT-ÎLES, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Une délégation élargie de la Côte-Nord formée par la CSN a pris la route hier pour faire transiter vers l'Assemblée nationale les 4 000 éprouvettes symboliques signées avec, en plus, au-delà de 7 000 signatures amassées en un temps record dans le cadre de la campagne Ç'a pas d'bon sang!

Rappelons que le président du Conseil central Côte-Nord (CSN), Guillaume Tremblay a lancé, le 13 février dernier, une campagne contre le controversé projet du ministre Barrette. Lorraine Richard, députée de Duplessis et Réjean Porlier, préfet de la MRC de Sept-Rivières, étaient présents lors de la conférence de presse afin de témoigner leur appui à la campagne. En plus de l'opération de sensibilisation sur les bancs de neige de Sept-Îles et de Baie-Comeau où apparaissait le slogan Ç'a pas d'bon sang!, l'offensive visait à interpeller les citoyennes et les citoyens afin qu'ils signent des étiquettes qui ont été collées aux éprouvettes qui seront livrées aujourd'hui au ministre.

« La réponse de la population a été extraordinaire. Depuis le lancement de notre campagne, on constate tous les jours sur le terrain que les gens sont très mobilisés contre le projet Optilab qu'ils suivent de près. S'ils pouvaient, ils signeraient avec leurs deux mains. La population de la Côte-Nord est catégorique : transporter les échantillons de la Côte-Nord vers le Saguenay est complètement insensé », souligne le président du Conseil central Côte-Nord (CSN), Guillaume Tremblay.

« Le gouvernement s'entête à vouloir aller de l'avant, mais il a admis lui-même qu'il n'engrangera aucune économie avec cette opération. C'est une attaque inqualifiable envers les résidentes et les résidents d'ici qui vont perdre leurs services de proximité. Les gens de la Côte-Nord ont été clairs : ils refusent ce projet qui représente une perte nette de 80 postes au profit d'une autre région administrative. Nous allons nous battre pour défendre nos services et l'expertise que nous avons développés. Notre autonomie régionale, on y tient ! », a enchaîné Guillaume Tremblay.

« Ce que j'en conclus, c'est que le PLQ et Gaétan Barrette ne se préoccupent aucunement des impacts de leurs décisions sur ceux qui les vivent», a soutenu la députée de Duplessis, Lorraine Richard. « Il est nécessaire que le ministre de la santé se rende compte qu'Optilab n'est pas la solution qui lui fera faire des économies », a par ailleurs ajouté le député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

« Pour signifier le mécontentement extrême des gens de la Côte-Nord, nous envoyons au ministre Barrette les seules éprouvettes qui sortiront de la région. Celles-ci sont symboliques bien sûr, mais il devra s'en contenter, car ce sera les premières et les dernières qui voyageront. Tous les échantillons médicaux qui seront prélevés ici resteront ici. On peut dire que nos services d'analyse, on les a dans le sang ! », a finalement conclu le président du Conseil central Côte-Nord (CSN), Guillaume Tremblay.

Délégation de la Côte-Nord

La délégation élargie qui a pris part à cette action à l'Assemblée nationale était constituée des personnes suivantes :

Guillaume Tremblay , président du Conseil central Côte-Nord (CSN)

, président du Conseil central Côte-Nord (CSN) Gisèle Charrette, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Luc Noël, préfet de la MRC de la Minganie

Réjean Porlier, préfet de la MRC de Sept-Rivières

Yves Montigny , porte-parole - Ville de Baie-Comeau

