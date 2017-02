Une image renouvelée pour Fenplast







CANDIAC, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Suite à un processus de réflexion échelonné sur plusieurs mois, voilà que Fenplast arbore maintenant une nouvelle image de marque. Pour l'élaboration de sa nouvelle promesse, Fenplast a fait confiance aux créatifs de l'agence lg2. L'implantation de cette nouvelle identité et ses stratégies sous-jacentes se sont entamées à la mi-janvier et se poursuivront graduellement au cours des prochains mois.

« Nous sommes l'un des plus importants réseaux de détaillants de portes et fenêtres au Québec avec plus de 80 partenaires, mais cela demeure un secret trop bien gardé. Nous désirons donc nous affirmer et profiter de ce vent de changement pour confirmer notre engagement envers nos partenaires et positionner la marque comme source de mieux-être à la maison pour le consommateur », affirme Jean Marchand, président de Fenplast.

« Nous sommes choyés d'avoir pu collaborer à moderniser une marque associée à des produits de si grande qualité, conçus par des entrepreneurs québécois aussi passionnés. On ne peut que saluer leur effort à vouloir se réinventer et surtout, se distinguer dans un marché si fragmenté », Claude Auchu, associé, vice-président création, design, lg2.

Présentation de la nouvelle image de marque

Après avoir passé 27 ans à grandir et s'adapter, voilà que Fenplast embrasse cette nouvelle mission qu'est d'améliorer le mieux-être des Québécois en concevant, fabriquant et distribuant des portes et fenêtres performantes et à l'avant-garde des besoins des consommateurs. Ce changement constitue un tournant majeur dans l'histoire de Fenplast où les standards ont été redéfinis pour laisser place à ce positionnement fort et unique de « source de mieux-être à la maison.»

Afin d'appuyer cette vision, Fenplast s'est doté d'un nouvel emblème qui intègre l'importance de ses partenaires dans sa déclinaison et qui reflète bien son désir d'être plus moderne, plus uni, plus fort et plus leader que jamais dans son industrie.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Localisée à Candiac, l'entreprise manufacturière repose maintenant sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant 350 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

SOURCE Fenplast

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 15:11 et diffusé par :