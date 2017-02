La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement se joint à l'organisme Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur pour protéger la valeur écologique du parc Thomas-Chapais







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que l'organisme Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur, mandataire de l'Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, annonce l'octroi d'un important soutien financier de 47 200 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement dans le cadre du projet de protection, de restauration, de mise en valeur et d'éducation des citoyens à l'égard du parc Thomas-Chapais.

Le parc Thomas-Chapais est un grand espace vert d'une superficie de 15,2 hectares qui comprend aussi bien des aires de jeux qu'un grand boisé sillonné de plusieurs sentiers permettant l'observation d'une grande variété de végétaux et d'oiseaux. Reconnu comme véritable laboratoire de la biodiversité dans le quartier, il donne lieu à une mobilisation citoyenne assidue depuis 2013. En effet, le Comité citoyen du parc Thomas-Chapais s'implique très activement dans le processus de protection de ce boisé remarquable, appuyé par l'organisme Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur et son éco-quartier.

Le projet comporte l'installation de panneaux d'interprétation, la distribution de dépliants de sensibilisation aux citoyens, la conception d'activités pédagogiques qui auront lieu pendant la saison estivale, l'organisation de corvées d'éradication du nerprun et de plantation d'arbres et d'arbustes, ainsi que la mise en ligne d'une page Web faisant la promotion de toutes les activités de sensibilisation et de restauration.

« En plus d'assurer la protection, la restauration et la mise en valeur de la biodiversité du parc, le projet vise à sensibiliser les usagers du parc aux comportements responsables à adopter pour éviter de nuire à la faune et à la flore », affirme Marion Bonhomme, de l'Éco-quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur (YQQ) est une entreprise d'économie sociale qui effectue des interventions sociales et environnementales avec la communauté. L'organisme est également gestionnaire du programme éco-quartier pour l'ensemble de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le but de ses interventions est d'offrir aux citoyens des services environnementaux durables et collectifs. Les valeurs préconisées par YQQ sont l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, la mise en oeuvre de mesures incitatives au développement durable, la promotion d'une gestion globale et intégrée des services environnementaux collectifs ainsi que la participation à la mise en oeuvre d'actions de verdissement au sein de la collectivité montréalaise. Pour plus de détails sur l'organisme, visitez le www.info-yqq.com.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2016, la Fondation a accordé 14,1 millions de dollars à 256 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 46 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

SOURCE Fondation Hydro-Québec pour l'environnement

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 15:18 et diffusé par :