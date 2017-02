Le ministre Proulx accueille avec intérêt le rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, accueille avec intérêt le rapport de la Commission sur l'éducation à la petite enfance mise sur pied à l'initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance.

Le ministre prendra connaissance des recommandations émises par la Commission avec intérêt puisque cette démarche s'inscrit dans sa vision de favoriser la réussite éducative, de la naissance jusqu'à l'âge adulte.

Les énoncés et les recommandations de ce rapport contribueront à alimenter la réflexion amorcée dans le cadre des consultations publiques sur la réussite éducative qui ont eu lieu du 16 septembre au 2 décembre dernier. Le gouvernement donnera d'ailleurs suite à ces consultations avec le dévoilement de la première politique de la réussite éducative. Celle-ci proposera des mesures pour améliorer la qualité des services éducatifs à l'enfance et pour faciliter la transition de la petite enfance à l'école.

Par ailleurs, le ministre tient à souligner qu'il fait de la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance et de l'égalité des chances sa priorité. À cet effet, plusieurs mesures sont déjà en place et les efforts se poursuivent afin d'assurer le bien-être des enfants et des familles du Québec.

« La démarche de la Commission contribue à mobiliser la société autour de la petite enfance et de l'éducation. En ce sens, je salue l'initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance et le travail des commissaires, soutenus par l'Institut du Nouveau Monde qui a orchestré cette vaste consultation pour dresser un bilan sur l'éducation à la petite enfance et dégager des pistes d'action. La réussite éducative est une priorité pour notre gouvernement et nous sommes ouverts aux suggestions d'amélioration qui visent à la fois le développement des enfants et l'épanouissement des familles du Québec. Je prendrai donc connaissance des recommandations de ce rapport avec intérêt et attention. »

Sébastien Proulx, ministre de la Famille

Rappelons que le 21 novembre dernier, le ministre Proulx a annoncé l'attribution d'une somme de 30 millions de dollars pour l'année 2016-2017 afin de soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance.

