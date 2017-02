La chaîne consacrée au style de vie équestre va faire ses débuts au Canada







RIDE TV est autorisée à la distribution au Canada

FORT WORTH, Texas et OTTAWA, Canada, 21 février 2017 /CNW/ - Ride Television Network, Inc., (RIDE TV) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ont annoncé que RIDE TV sera ajoutée à la liste des services de programmation et des chaînes non canadiens autorisés à la distribution au Canada. RIDE TV sera le premier réseau du genre au Canada et accessible aux abonnés dans tout le pays.

« Cette autorisation est une grande percée pour RIDE TV et elle prouve que la vie et les sports équestres jouissent d'une popularité dans le monde entier. Le Canada est un marché équestre dynamique, et nous avons hâte de proposer RIDE TV aux abonnés sur plateforme par câble, satellite ou IPTV dans le pays », se réjouit Michael Trujillo, vice-président principal responsable de la distribution internationale chez RIDE TV. « Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre commanditaire TELUS de sa vision extraordinaire, c'est-à-dire d'avoir décelé au Canada le besoin d'un réseau offrant des programmes uniques, divertissants et irrésistibles comme RIDE TV. »

RIDE TV, le seul réseau de télévision qui se consacre exclusivement au style de vie équestre et rural, est disponible en haute définition 24 heures sur 24. Son contenu, produit par RIDE TV à raison de plus de 90 pour cent, comprend des émissions originales pour enfants, des documentaires, des téléréalités et d'autres programmes divertissants prisés par les amateurs du style de vie équestre et du monde rural. La programmation angulaire de RIDE TV se compose d'émissions exclusives, en direct, de championnats équestres.

À propos de Ride Television Network, Inc.

Ride Television Network, Inc. est une société privée établie à Fort Worth, au Texas, aux États-Unis. Fondée en 2011 dans le but de lancer un réseau de télévision haute définition 24 heures sur 24, RIDE TV a commencé à diffuser ses programmés le 1er octobre 2014 aux États-Unis et ses émissions sont disponibles à l'international, y compris en Asie et en Amérique latine.

Pour s'abonner à la chaîne RIDE TV auprès de votre opérateur canadien de télévision, rendez-vous sur www.ridetv.com/watch.

CONTACT : Michael Trujillo, mtrujillo@ridetv.com

