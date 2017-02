Fermeture prévue d'une usine de Boulangerie Canada Bread, Limitée, à Saint-Côme-Linière, au Québec







La production demeurera dans la province

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La Boulangerie Canada Bread a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit fermer son usine de Saint-Côme-Linière, au Québec, le 19 mai 2017. Les produits qui y sont actuellement fabriqués pourront l'être au sein des autres installations de notre réseau au Québec qui présentent des capacités excédentaires.

« La concurrence féroce fait en sorte que notre secteur doit accroître son efficacité. Nous sommes donc contraints de prendre des décisions très difficiles, a déclaré Jennifer Park, vice-présidente, Exploitation de la Boulangerie Canada Bread. Nous avons perdu du volume année après année et avons tout mis en oeuvre pour maintenir les activités de l'usine, mais celle-ci ne compte plus qu'un quart de travail. Nous nous voyons donc obligés de regrouper la production dans d'autres usines du Québec qui fabriquent des produits similaires. S'il est vrai qu'il s'agit là de la réalité du milieu des affaires, il est difficile d'apporter les changements nécessaires, surtout dans cette collectivité où nous sommes très présents. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour atténuer les répercussions que cette décision aura sur nos gens. »

La Boulangerie Canada Bread transférera également les activités de fabrication de petits pains de son usine de Beauport à son usine Vincent-Massey, située à 10 km de la première, à Québec, à compter de septembre 2017. Nous prévoyons que la majorité des collaborateurs passeront à l'usine Vincent-Massey d'ici mars 2018, pour répondre au pic de demande estival.

Les pains fabriqués aux usines de Saint-Côme-Linière et de Beauport continueront d'être fabriqués au Québec, à l'exception des paninis, qui seront intégrés au réseau de WHB. Les emplois et la production ne seront pas transférés ailleurs au Canada ou autre pays.

L'usine de Saint-Côme-Linière emploie environ 56 collaborateurs et fabrique des pains tranchés. Les collaborateurs touchés seront admissibles à des indemnités de départ. Ils auront droit à des services d'orientation ainsi qu'à des ateliers et à des services de placement externe. Ils seront aussi invités à postuler d'autres postes ouverts au sein de la Boulangerie Canada Bread.

La Boulangerie Canada Bread, Limitée, une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo depuis mai 2014, est un chef de file de la fabrication et de la distribution de pains emballés et de produits de boulangerie frais, offrant des marques comme Dempster's®, VillaggioMD, POMMD, Bon MatinMD, Ben's®, Healthy Way®, McGavins® et VachonMD. OEuvrant depuis plus de 100 ans, la société exploite 17 boulangeries et emploie environ 4 125 collaborateurs au Canada. Elle distribue ses produits au moyen d'un réseau comptant plus de 1 200 itinéraires gérés par plus de 1 125 exploitants indépendants et quelques sociétés partenaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.canadabread.com.

