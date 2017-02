Le Fonds de solidarité FTQ encore une fois reconnu comme partenaire stratégique du gouvernement pour l'économie







500 M$ pour le maintien de sièges sociaux québécois

MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans son plan économique annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Québec reconnaît encore une fois le rôle important du Fonds de solidarité FTQ dans notre économie. En particulier, le gouvernement note la planification stratégique du Fonds qui prévoit des investissements supplémentaires de 1,4 milliard de dollars d'ici 2020.

« Jour après jour, le Fonds de solidarité FTQ soutient les PME québécoises qui veulent devenir les champions de l'économie de demain. De concert avec le gouvernement, la planification stratégique du Fonds a déjà augmenté les niveaux d'investissement du Fonds afin d'appuyer les secteurs clés et les fleurons de notre économie. En particulier, le Fonds a réservé une enveloppe de 500 millions de dollars pour l'achats de titres d'entreprises publiques québécoises cotées en bourse », a déclaré Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« La croissance et la consolidation des entreprises québécoises existantes demeure toutefois le meilleur outil pour assurer le maintien de sièges sociaux ici au Québec », a ajouté M. Morin.

En tant que partenaire stratégique du gouvernement pour le développement économique du Québec, Gaétan Morin a salué la création du Groupe d'initiative financière ainsi que la participation du Fonds à celui-ci : « Nous devons continuer de nous questionner quant aux moyens d'inciter nos entreprises à poursuivre leur croissance et à développer leur siège social ici au Québec. Mais nous devons surtout continuer à bâtir un Québec toujours plus entrepreneurial et à travailler pour renouveler le bassin d'entreprises dotés de sièges sociaux dynamiques au Québec. »

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. fondsftq.com.

