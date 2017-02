IQPC: collaboration entre le marché des composés et des biobanques







Le marché mondial des biobanques devrait croître de 70 millions de dollars US entre aujourd'hui et 2018 ; cependant, suite à un événement qui a réuni plus de 50 représentants de divers secteurs, il est clair qu'il reste quelques obstacles à surmonter avant que cette prédiction ne se concrétise.

Les défis auxquels les professionnels des biobanques font face incluent l'obtention de financement pour leur biobanque, l'implémentation de technologies assurant des économies de temps, l'approfondissement de leur compréhension des directives juridiques européennes et le développement des stratégies d'externalisation ou d'internalisation qui sont les mieux adaptées à leur biobanque. De même, les professionnels de la gestion de composés font face à des défis quant à la façon de prendre des décisions importantes en matière d'externalisation et d'internalisation fondées sur l'analyse des coûts, la découverte de nouvelles solutions informatiques pouvant aider à surmonter les défis d'intégration et l'acquisition de nouvelles stratégies de pesage automatique propres à réaliser des économies de temps et à améliorer la qualité.

À mesure que la technologie progresse, la gestion des composés chimiques et les biobanques sont de plus en plus parallèles. Les systèmes automatisés sont similaires ou identiques, de même que les logiciels utilisés pour surveiller et gérer les collectes. De plus, de nombreuses entreprises pharmaceutiques combinent maintenant les deux secteurs et les traitent comme un secteur unique.

Avec de plus en plus de points de convergences entre la gestion des composés et des échantillons biologiques, Pharma IQ, le leader des événements pharmaceutiques, est fier de présenter la nouvelle mouture du Compound and Biosample Management Summit. Dans le cadre de ce sommet qui se tiendra du 15 au 17 mai 2017 à Londres, nous avons regroupé notre conférence établie de longue date « Compound & Sample Management » avec notre événement « Global Biobanking ». Notre public reconnaît qu'il existe des secteurs clés dans lesquels on peut apprendre les uns des autres afin d'améliorer sensiblement ses processus - et de se rapprocher de la découverte de son prochain grand succès commercial.

« Compound and Biosample Management » est la conférence de gestion des échantillons de haut niveau la mieux établie du marché, et le seul événement à réunir des responsables d'échantillons de composés et de biobanques pour tirer parti d'un apprentissage interprofessionnel afin d'optimiser la qualité, de développer des techniques de gestion de données efficaces et de tabler sur l'externalisation pour que les secteurs de la gestion des composés et des biobanques soient plus rentables. Jetez un oeil à l'agenda

