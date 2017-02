La clinique chiropratique de l'Accueil Bonneau fête sa première année d'opération !







ANJOU, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La clinique chiropratique de l'Espace santé du Carrefour multiservices de l'Accueil Bonneau a accueilli ses premiers patients mardi le 26 janvier 2016 et est maintenant ouverte tous les mardis et mercredis, ainsi qu'un samedi par mois. L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) est donc fière de souligner, à même l'année de son 50e anniversaire, son heureuse initiative ayant déjà une première année d'opération de complétée.

En bonus

Une émission spéciale de La guerre des clans a été diffusée lundi le 20 février 2017, où les équipes de l'ACQ et de l'Accueil Bonneau ont joué au profit de la clinique chiropratique de l'Accueil Bonneau. La somme de 4 000$ gagnée par l'équipe chiropratique.com servira à l'achat et l'entretien d'équipement, tel que l'appareil de radiologie.

Objectifs

Après de dures années à mal dormir, à marcher mal chaussés, à transporter avec eux de lourds bagages, autant physiques qu'émotionnels, les hommes courageux qui cheminent à l'Accueil Bonneau ont bien besoin de prendre soin de leur santé. L'objectif de ce projet est de les aider à prendre un nouveau départ dans la vie, doté d'une santé neuro-musculo-squelettique optimale leur permettant de mener une vie active et épanouissante.

« La mission de l'Accueil Bonneau est d'accueillir la personne en situation ou à risque d'itinérance en l'aidant à trouver une meilleure qualité de vie et un mieux-être. La santé physique et mentale est essentielle dans ce cheminement et la clinique chiropratique s'inscrit parfaitement dans cette mission puisqu'elle permet d'offrir des soins accessibles, non couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et gratuits pour notre clientèle. La clinique chiropratique contribue au mieux-être des clients et le lien de confiance développé avec les chiropraticiens bénévoles agit comme un levier de réinsertion sociale important pour l'Accueil Bonneau. Nous remercions chaleureusement l'ACQ et ses bénévoles pour tout le bien qu'ils apportent aux gars», M. Aubin Boudreau, directeur général, Accueil Bonneau.

Résultats

30 chiropraticiens membres ACQ oeuvrent bénévolement à la clinique chiropratique de l'Accueil Bonneau.

79 patients ont bénéficié de soins chiropratiques à ce jour.

Plus de 1200 traitements chiropratiques ont été donnés depuis l'ouverture de la clinique.

Témoignages

Pour les « gars » de l'Accueil Bonneau, les soins de qualité qu'ils reçoivent des mains des docteurs en chiropratiques membres ACQ bénévoles, au sein de cette clinique à la fine pointe de la technologie, leur permettent de cheminer vers leur réinsertion sociale dans une forme optimale, bien droits et fiers.

"Je suis capable maintenant de prendre des marches, de me rendre au dépanneur moi-même, je regagne de plus en plus mon autonomie, c'est bon pour mon moral" - Usager de l'Accueil Bonneau

« Être accueilli, être considéré comme un citoyen à part entière, être reconnu, être soigné... sont les effets que les chiropraticiens venant à l'Accueil Bonneau ont apporté à nos gars. » - M. Nicolas Pagot, directeur des programmes et services, Accueil Bonneau.

"Nous avons un impact réel et positif sur leur vie, et ils en ont un également sur la nôtre » - Dre Myriam Ganier, chiropraticienne, membre ACQ, bénévole à la clinique chiropratique de l'Accueil Bonneau.

Cette implication sociale de l'ACQ est le reflet de ce que ses membres font tous les jours dans leur communauté : offrir une santé optimale au plus grand nombre de Québécois et Québécoises.

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et non-invasives.

