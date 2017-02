Les milléniaux de la JCCM résolument tournés vers l'entrepreneuriat et le développement durable







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM) a présenté vendredi dernier, lors d'un dîner-causerie, les résultats d'une vaste étude réalisée par Léger sur les valeurs et les priorités des membres de la JCCM, des jeunes de la relève d'affaires âgés principalement entre 25 et 35 ans.

On y apprend notamment que l'économie et l'entrepreneuriat ainsi que le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises sont au coeur de leurs préoccupations.

Voici quelques faits saillants :

Pour 31% des répondants, l'entrepreneuriat et l'économie sont les enjeux de société les plus importants, et pour 27% c'est le développement durable la responsabilité sociale de l'entreprise.

Dans leur milieu de travail, plus de deux membres sur trois prônent le leadership , la collaboration , l' innovation et le travail d'équipe , alors que seulement 4% d'entre eux désirent mettre la performance de l'avant.

, la , l' et le , alors que seulement d'entre eux désirent mettre la de l'avant. 75% des membres jugent que les notions de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises sont importantes au sein de leur entreprise actuelle et 71% croient que ces concepts sont importants lors de la recherche d'un emploi .

des membres jugent que les notions de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises sont importantes au sein de leur et croient que ces concepts sont importants . Une forte majorité (82%) est favorable à un allègement du processus d'immigration pour les étudiants étrangers diplômés au Québec .

. 42% des répondants qui ne sont pas entrepreneurs ont affirmé vouloir se lancer prochainement en affaires ;

; Finalement, les membres de la JCCM sont fiers de leur ville: 85% des répondants sont très ou assez fiers de la Ville de Montréal.

Animé par Olivier Schmouker du journal Les Affaires, le dîner-causerie a laissé place aux discussions sur la signification de ces résultats. Les panélistes Serge Beauchemin, entrepreneur et investisseur, Lydiane St-Onge, blogueuse, voyageuse et écrivaine, PL Cloutier, youtubeur et personnalité de la télévision québécoise, et Sylvain Gauthier, vice-président communications et affaires publiques chez Léger, ont partagé leur vision de l'avenir pour la jeune relève d'affaires à la lumière de ces résultats.

Grâce à cette étude qui permet d'en apprendre plus sur les principaux enjeux de société perçus par les jeunes de la relève d'affaires, les valeurs qu'ils souhaitent mettre de l'avant dans leur milieu de travail, leur perception du développement économique, de leur ville et des enjeux reliés à l'entrepreneuriat, la JCCM est dorénavant mieux outillée pour comprendre les enjeux qui mobilisent ses membres et surtout pour représenter fidèlement la relève d'affaires.

À propos de la JCCM

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de « Développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires » et est un regroupement de cadres, professionnels, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont une centaine de bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la jeunesse à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de quatre Grands partenaires qui ont à coeur la relève, soit Bell, Gaz Métro, BMO Banque de Montréal et la Ville de Montréal.

