Soutenir les entreprises manufacturières du Centre-du-Québec - Investissement Québec participe au financement de l'entreprise Les Emballages Box Pack







SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Investissement Québec a accordé un prêt de 193 800 $ à l'entreprise Les Emballages Box Pack, de Saint-Germain-de-Grantham, un fabricant de boîtes en carton ondulé et en carton plat qui offre une gamme complète de produits de carton servant à l'emballage.

Grâce à ce financement, l'entreprise ira de l'avant avec un important projet d'acquisition d'équipement et d'amélioration d'un bâtiment afin d'augmenter sa compétitivité et sa capacité de production. Elle achètera notamment une nouvelle machine pour la découpe et le pliage, ce qui lui permettra de produire une plus grande diversité de boîtes, encore plus rapidement.

« Investissement Québec est impliquée de près dans le développement économique des régions du Québec. Nous sommes très fiers de pouvoir appuyer Les Emballages Box Pack, un manufacturier innovant, par l'acquisition de ce nouvel équipement. Ce projet permettra à l'entreprise d'accroître ses parts de marché et de créer trois nouveaux emplois », a déclaré le président-directeur général d'Investissement Québec, Pierre Gabriel Côté.

Fondée en janvier 2006 au sein de l'incubateur industriel de Drummondville, Les Emballages Box Pack connaît une forte croissance depuis sa création.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

Source:

Chantal Corbeil

Porte-parole Investissement Québec

Tel. : 514 873-7161

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 13:00 et diffusé par :