Avis aux médias - Une mise à jour sur le plan du Canada visant à réinstaller des femmes et des enfants yézidis vulnérables et d'autres survivants de Daech







OTTAWA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed D. Hussen, accompagné de représentants ministériels, fera le point sur le plan du Canada visant à réinstaller des femmes et des enfants yézidis vulnérables et d'autres survivants de Daech.

Date : Le mardi 21 février 2017

Heure : 16 h*

*heure locale

Endroit :

Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire canadienne devront obtenir au préalable l'accréditation nécessaire de la Tribune. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Marc Fortier au marc.fortier@parl.gc.ca.

Détails pour se joindre à la téléconférence :

Numéro à composer pour les participants : 613-954-9003 / 1-866-206-0153

Code d'accès : 4620248

Remarque aux médias :

La ligne de téléconférence sera en mode « écoute ».

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 12:47 et diffusé par :