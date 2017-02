Des pionniers paralympiques sont nommés dans la classe de 2017 du Temple de la renommée paralympique canadien







OTTAWA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La médaillée paralympique en natation et Ministre du Sport et des Personnes handicapées, l'Honorable Carla Qualtrough, fait partie d'un groupe de cinq personnes d'exception accomplies nommées aujourd'hui pour être intronisées au Temple de la renommée paralympique canadien pour 2017, et elles le seront officiellement lors d'un gala le 7 avril à Ottawa.

Qualtrough, de Delta, en C.-B., est intronisée dans la catégorie des bâtisseuses avec Maureen Orchard, de Winnipeg, au Manitoba, et Archie Allison, de Toronto, en Ontario. Nommé dans la catégorie des entraîneurs, il y a Ozzie Sawicki, de Cochrane, en Alberta. La skieuse para-alpine Karolina Wisniewska (originaire de Calgary, Alta., vivant maintenant à Ottawa, Ont.) est nommée dans la catégorie des athlètes.

« Les réalisations exceptionnelles et les succès comme pionniers de tous nos intronisés est une merveilleuse raison pour une célébration et une reconnaissance », a dit Karen O'Neill, DG du Comité paralympique canadien. «Félicitations et merci à chacun d'entre eux pour leur carrière de pionniers et leur engagement envers l'excellence dans le sport paralympique. »

Le Temple de la renommée paralympique canadien rend hommage et célèbre les personnes qui ont fait une contribution importante à la croissance et au développement du mouvement paralympique au Canada. Les intronisés pour 2017 seront honorés lors d'une célébration et d'un souper spéciaux le vendredi 7 avril au Infinity Convention Centre d'Ottawa.

La soirée rendra aussi hommage aux performances exceptionnelles d'athlètes des Jeux paralympiques de Rio 2016 ainsi qu'à l'excellence d'entraîneurs aux niveaux de la haute performance et du développement.

Catégorie des athlètes

Karolina Wisniewska (ville d'origine Calgary, Alb., vit maintenant à Ottawa, Ont.) est triple paralympienne et gagnante de huit médailles paralympiques en ski para-alpin. Elle a gagné deux médailles d'argent à Nagano en 1998, deux d'argent et deux de bronze à Salt Lake City en 2002 et deux de bronze à Vancouver en 2010. Les quatre médailles de Wisniewska aux Jeux paralympiques de Salt Lake City 2002 ont établi un nouveau record à l'époque, en tant que première athlète canadienne de sport d'hiver à gagner quatre médailles dans les mêmes Jeux olympiques ou paralympiques.

Catégorie des entraîneurs

Ozzie Sawicki (Cochrane, Alb.) est un entraîneur professionnel canadien agréé qui a été impliqué dans la diffusion du sport de loisir au niveau débutant jusqu'au sport de haute performance dominant au monde aux niveaux national et international pendant plus de 25 ans. Sawicki a été entraîneur-chef et directeur du programme de l'équipe canadienne de ski para-alpin de 2000 à 2004, entraîneur-chef du programme de para-athlétisme d'Athlétisme Canada de 2009 à 2011 et conseiller de performance de l'équipe canadienne para-équestre aux Jeux paralympiques de Londres 2012. Il a été chef de mission du Canada pour les Jeux paralympiques de Sotchi 2014.

Catégorie des bâtisseurs

Carla Qualtrough (Delta, C.-B.) est Ministre du Sport et des Personnes handicapées. Championne dans son engagement pour s'occuper de l'inégalité et de la diversité, Qualtrough a pratiqué le droit pour les droits humains aux niveaux fédéral et provincial et a été bénévole aux niveaux local, national et international, incluant avec le Comité international paralympique et les Jeux parapanaméricains de Toronto 2015. Elle a été présidente du Comité paralympique canadien et présidente du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Qualtrough a gagné trois médailles paralympiques et quatre aux championnats du monde en natation.

Archie Allison (Toronto, Ont.) est une figure légendaire au Variety Village de Toronto, un centre qui aide les personnes ayant un handicap à développer un style de vie saine par les sports, le conditionnement et l'activité physique. Allison travaille présentement comme directeur du centre, accès et sensibilisation, et est membre du personnel depuis 1984. Avec le temps, on calcule que les efforts inlassables d'Allison ont aidé plus de 10 000 étudiants, entraîneurs et bénévoles des écoles et des groupes communautaires à découvrir le pouvoir de l'inclusion et la joie de l'activité physique.

Maureen Orchard (Winnipeg, Man.) a révolutionné le sport du basketball en fauteuil roulant au pays et à l'étranger. Elle apporte plus de 30 ans d'expérience et de dévouement au sport. Présentement secrétaire générale de la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant (IWBF), Orchard a commencé à être bénévole dans les sports en fauteuil roulant en 1985 en tant que trésorière de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant (CWSA). Elle a joué un rôle important pour établir l'Association canadienne de basketball en fauteuil roulant (CWBA) - maintenant Basketball en fauteuil roulant Canada - en 1993 et elle a agi comme présidente de la CWBA de 1993 à 1998.

