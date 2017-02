Adder Technology offre une assurance cruciale sur toute une gamme de produits avec le lancement de garanties et de SLA améliorés







CAMBRIDGE, Angleterre, February 21, 2017 /PRNewswire/ --

Adder Technology, le spécialiste des solutions KVM (clavier, vidéo, souris) ultra performantes sur IP, a annoncé le lancement de son département Services professionnels. Adder offrira une gamme de services à même de réduire le temps d'installation, d'accroître le taux d'adoption par les utilisateurs et de supprimer l'exposition potentielle au risque d'un client pendant le cycle de vie du produit. Le département Services professionnels propose une gamme de garanties produits étendues, des accords sur le niveau de service personnalisés et des programmes de formation des utilisateurs, soit un éventail de services idéal pour les organisations qui fonctionnent 24h/24, 7j/7 et 365j/an.

« C'est un grand moment pour Adder Technology que de mettre cette nouvelle palette d'options d'assistance au service de l'ensemble de ses clients », souligne Ben Brand-Cotti, responsable des services professionnels chez Adder Technology. « Nous concevons des produits destinés à fonctionner 24h/24 et 7j/7 et offrons désormais l'assurance supplémentaire qu'offrent une installation guidée, des accords d'assistance et une formation des utilisateurs. Nos clients disposeront ainsi de l'assise et de la continuité de service qu'exigent leurs applications les plus importantes. Cette gamme de services confère une valeur ajoutée à nos produits logiciels et matériels de grande qualité en leur associant des services d'assistance sur mesure conçus pour répondre aux besoins individuels du client. Adder a toujours eu vocation à exceller dans le domaine de l'ingénierie et à fabriquer des produits qui durent. Ces nouveaux services réaffirment la confiance que nous avons dans l'ensemble de nos solutions. »

Adder a développé et ajouté ces services ciblés de grande qualité au terme d'une période de croissance qui nous a vu prendre part à des projets importants exigeant le recours à une infrastructure de grande envergure. « Si notre gamme de produits AdderLink Infinity a été aussi largement adoptée, c'est parce ce qu'elle offre des solutions KVM sur IP extrêmement robustes pour les infrastructures de grande envergure. Nos clients savent que les systèmes qui recourent à une infrastructure sur IP standardisée sont la meilleure option dès lors qu'ils souhaitent réduire tous les points d'achoppement possible. Fruits de notre savoir-faire et de notre expérience de longue date dans les solutions KVM ultra performantes sur IP, ces nouveaux produits confèrent un degré de confiance supplémentaire », indique Adrian Dickens, CDG d'Adder Technology.

Ces garanties améliorées, accords sur les niveaux de service et formations sont proposés tant à nos clients existants qu'à nos nouveaux clients. Consultez la rubrique Services professionnels du site web d'Adder ou contactez Adder Technology pour en savoir plus et pour apprendre de quelle façon ce service peut être adapté à vos besoins.

À propos d'Adder Technology

Adder Technology est l'un des principaux développeurs et un leader reconnu en matière de solutions de connectivité. La gamme de réseaux médias, d'extensions et de solutions de connectivité KVM (clavier, vidéo, souris) d'Adder permet de contrôler et distribuer les systèmes informatiques partout dans le monde. La société commercialise ses produits dans plus de 60 pays par le biais d'un réseau de distributeurs, revendeurs et d'équipementiers informatiques. Adder possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, Suède, Chine et à Singapour.

Les utilisateurs de produits Adder opèrent sur les marchés du retail, de la finance, de l'industrie, de la médecine, de la télé et radiodiffusion, du contrôle aérien, de la signalisation numérique, militaire et de la gestion des serveurs, pour ne citer qu'eux. Adder fabrique des produits sous sa propre enseigne ainsi que pour un grand nombre de clients OEM. Ses produits sont commercialisés et leur assistance assurée par un réseau mondial de revendeurs et de distributeurs.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur la page http://www.adder.com

États-Unis : Katie Kennedy, Version 2.0 Communications, adder@v2comms.com, +1-617-426-2222

EMEA : Holly Rees, WhiteOaks, teamlynx@whiteoaks.co.uk, +44(0)1252-720694

