Arrivée au Canada de l'École de conduite sportive Porsche







Cours destinés aux amateurs de conduite hautes performances qui souhaitent maximiser le plaisir de conduire

MISSISSAUGA, ON, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Automobiles Porsche Canada, Ltée annonce que les cours de l'École de conduite sportive Porsche (PSDS) seront offerts cette année pour la première fois au Canada. Ces cours, destinés aux amateurs de conduite hautes performances, ont été inaugurés il y a plus de 40 ans au circuit Hockenheimring, en Allemagne, au son caractéristique des moteurs boxer. Le but consiste à enseigner les techniques de pilotage qui permettent au conducteur d'une Porsche à en exploiter le plein potentiel dans le cadre d'un cours agréable à suivre. Le programme s'est transformé en un réseau mondial de cours PSDS, le plus récent étant celui qui vient d'être instauré au Canada et qui vise à enseigner les techniques autorisant la précision au volant dans une multitude de conditions.

« L'École de conduite sportive Porsche vient s'ajouter à l'Expérience de conduite Porsche que nous sommes heureux de proposer à nos clients et aux fervents de la marque au Canada et qui s'inscrit dans le cadre d'événement comme Camp4 Canada et la Tournée Performance », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Nous offrons aux conducteurs amateurs un programme qui leur permet de perfectionner leurs techniques au volant et de mettre à l'essai nos voitures sport, ce qui viendra renforcer la passion Porsche tout en procurant aux participants une base à partir de laquelle ils pourront accéder à une licence de course. »

Le programme PSDS vise à permettre aux participants de réaliser leur objectif, que ce soit pour la conduite sur route ou sur piste. Le cours comporte plusieurs échelons axés sur le perfectionnement personnel qui se traduisent par une plus grande sécurité au volant : les programmes PSDS Précision, Performance, Maître, Maître RS et Maître RSR permettent à chacun d'atteindre le niveau souhaité.

Les premiers cours se dérouleront à partir du mois de mai au Canadian Tire Motorsport Park, à Bowmanville, ON. Le coût d'inscription au programme de formation de deux jours s'élève à 2 495 $ par personne, les places étant limitées afin de permettre une formation et un temps de piste adéquats.

Pour de plus amples renseignements ou pour l'inscription à l'une des nombreuses séances, veuillez consulter http://porschedrivingexperiencecanada.ca/fr/driving_school/.

Automobiles Porsche Canada, Ltée est une filiale autonome de Porsche AG et importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de 38 personnes en vente, service après-vente, finances, marketing et relations publiques. En 2016, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 7 061 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 10% par rapport à 2015.

