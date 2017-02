Des mesures pour stimuler et maintenir l'implantation décisionnelle au Québec







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est heureuse que le gouvernement du Québec annonce des mesures pour stimuler et maintenir l'implantation décisionnelle au Québec. La FCCQ milite depuis longtemps en faveur d'un ajustement des règles fiscales qui permettraient aux entreprises d'avoir en mains les outils nécessaires pour réagir adéquatement aux offres d'achat non sollicitées et des mesures pour faciliter le transfert générationnel de nos entreprises.

« Nous appuyons ces initiatives qui mettent en place les conditions fiscales, règlementaires et économiques qui faciliteront le transfert d'entreprises et favoriseront le maintien au Québec de nos sièges sociaux ici », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ réclamait depuis longtemps un ajustement des règles fiscales afin de donner la flexibilité nécessaire aux bâtisseurs et entrepreneurs désirant céder le contrôle de leur entreprise à des membres de leur famille et se réjouit de constater que, dans un contexte de vieillissement de la population, les nouvelles mesures fiscales facilitant le transfert d'entreprise s'étendront au-delà des secteurs agricole et manufacturier, comme elle le demandait. Elle souligne les effets positifs qu'aura l'harmonisation du traitement fiscal des options d'achat d'actions avec le reste du Canada pour la rétention des hauts dirigeants au Québec.

« Des obstacles significatifs viennent d'être franchis pour assurer la pérennité en sol québécois d'entreprises qui font notre fierté. Nous ne devons pas perdre un siège social pour de mauvaises raisons », estime Stéphane Forget. « Notre économie peut demeurer ouverte sur l'extérieur, tout en prenant des moyens pour consolider et maintenir l'enracinement d'actifs indispensables à notre vitalité économique : les entreprises d'ici ».

La FCCQ a déjà interpellé le gouvernement fédéral pour qu'il modifie son régime fiscal afin de s'harmoniser avec les mesures prises par le gouvernement du Québec en cette matière. Nous l'invitons à emboîter le pas aux mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec.

