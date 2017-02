Commission sur l'éducation à la petite enfance - Les priorités de la CSQ pour les tout-petits au coeur du rapport







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Central des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) se réjouissent du rapport dévoilé ce matin par la Commission sur l'éducation à la petite enfance, initiative de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et dont les travaux étaient coordonnés par l'Institut du Nouveau Monde. La vaste majorité des conclusions des commissaires vont dans le même sens que les positions de la CSQ et de la FIPEQ-CSQ.

Universalité, gratuité et accessibilité

En premier lieu, Sonia Éthier, vice-présidente de la CSQ, salue la recommandation des commissaires que les principes d'universalité, de gratuité et d'accessibilité s'appliquent aux services éducatifs à la petite enfance : « C'est exactement ce que nous réclamions dans le mémoire que nous avons déposé à la Commission. En instaurant la gratuité, le gouvernement mettra fin à la modulation des tarifs et aux crédits d'impôt qui incitent certains parents à choisir des services de moindre qualité. L'égalité des chances doit être au coeur de la petite enfance et c'est en respectant ces principes que nous pourrons atteindre cet objectif. »

La vice-présidente de la CSQ voit également d'un bon oeil les conclusions du rapport concernant l'aspect éducatif des services de garde à la petite enfance. « Nous le disons depuis longtemps, la petite enfance c'est le premier maillon fort de l'éducation. Ces services contribuent au développement de l'enfant et permettent un dépistage précoce des difficultés d'apprentissage. Le réseau public de la petite enfance, tant en CPE qu'en milieu Familial régi et subventionné, est une richesse pour nos tout-petits », souligne Sonia Éthier.

De son côté, la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, souligne l'importance accordée à la qualité des services éducatifs dans le rapport.

« On le répète depuis plusieurs années, mais des services éducatifs de qualité dès les premières années de vie des tout-petits, c'est la clé d'un développement pédagogique réussi. En écoutant les recommandations d'implanter la gratuité et de mettre fin aux crédits d'impôt pour les services de garde non régis, le Québec ramènerait la qualité des services de garde au coeur des choix des parents », explique-t-elle. La CSQ et la FIPEQ-CSQ se pencheront sur les détails de certaines autres recommandations contenues dans le rapport, notamment en ce qui a trait aux évaluations des différents services de garde.

Un nouveau souffle pour les vingt ans

Rappelons que les syndicats affiliés à la CSQ et la FIPEQ-CSQ ont participé activement aux consultations de la Commission avec quatorze présentations aux quatre coins du Québec. Les leaders syndicales saluent d'ailleurs l'écoute dont ont fait preuve les commissaires tout au long du processus.

Après des années de compressions et de politiques qui ont nui aux services de garde publics québécois, Sonia Éthier estime que le temps est venu de remettre la petite enfance au coeur de nos priorités de société.

« Les bases de ce rapport sont les mêmes que celles qui étaient à l'origine de la politique familiale, il y a vingt ans. Le gouvernement doit poursuivre sur cette voie et profiter de cet anniversaire pour redonner au réseau public de la petite enfance un nouveau souffle. Le rapport présenté aujourd'hui représente une excellente opportunité pour cela », conclut Sonia Éthier.

Profil de la CSQ en petite enfance

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont 11 700 responsables d'un service de garde en milieu familial et près de 2 400 travailleuses dans les installations des CPE. La FIPEQ-CSQ est l'organisation syndicale la plus représentative dans le secteur de la petite enfance au Québec.

