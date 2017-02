Quand le soir rencontre le matin, le temps perd tout son sens, maintenant que McDonald's du Canada lance officiellement sa Sélection déjeuner toute la journée au pays.







ST. JOHN, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, à 11 h 01, McDonald's du Canada lance officiellement sa Sélection déjeuner toute la journée et rend ainsi sa gamme de produits phares de son déjeuner accessibles toute la journée, tous les jours.

Le nouveau menu, maintenant servi dans 1 111 restaurants au pays, comprend l'OEuf McMuffin®, le Bacon McMuffin® avec oeuf, le Saucisse McMuffin® avec oeuf et le Saucisse McMuffin® de même que les crêpes, les crêpes avec saucisse et les patates hachées brunes.

Depuis longtemps, les clients de McDonald's le réclamaient. Ils voulaient pouvoir savourer après 11 h le déjeuner dont la réputation a fait le tour du monde. C'est désormais possible!

Faits sur le déjeuner de McDonald's du Canada

McDonald's du Canada achète chaque année plus de 120 millions d'oeufs de producteurs canadiens.

Le tout premier sandwich OEuf McMuffin® au Canada a été servi en 1976.

Pour ses ventes moyennes, Milton en Ontario est la capitale de l'OEuf McMuffin® du pays.

L'OEuf McMuffin® est la création de Herb Peterson, franchisé de Santa Barbara, en Californie.

Pour connaître tous les restaurants offrant la Sélection déjeuner toute la journée, cliquez sur l'onglet Trouver un restaurant McDonald's sur www.mcdonalds.ca/dejeunertoutelajournee.

Au sujet des restaurants McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 90 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 85 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de plus de 100 fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

