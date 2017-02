La Subaru Impreza 2017 reçoit la cote Premier Choix Sécurité+ décernée par l'IIHS lorsqu'elle est équipée du système EyeSight en option et des phares particuliers







MISSISSAUGA, ON, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que la toute nouvelle Subaru Impreza 2017 a reçu la plus haute cote de sécurité possible décernée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), à savoir la cote Premier Choix Sécurité+. Il s'agit de la seule petite voiture à recevoir la cote la plus élevée à tous les essais de l'IIHS.

Sur les modèles équipés du système EyeSight, des phares directionnels et des phares de route assistés, l'Impreza a reçu la cote « bonne » aux huit critères d'évaluation de l'IIHS, notamment dans la catégorie Systèmes d'ancrages d'attaches pour sièges d'enfant (sièges en tissu seulement) et Phares, évitement de collision. L'Impreza a aussi reçu la cote « supérieure » pour la prévention des collisions avant. Dans la catégorie des petites voitures, l'Impreza devient donc la toute première voiture à recevoir la cote la plus élevée à tous les essais de l'IIHS.

La Subaru Impreza 2017 atteint un tel sommet grâce à la toute nouvelle plateforme globale Subaru. Conçue pour offrir une protection lors d'une collision et une agilité inégalées, la plateforme globale procure sécurité et fiabilité en plus de bonifier l'agrément au volant ainsi que le confort de roulement.

Chez Subaru, le concept de la sécurité automobile consiste à relier les systèmes de sécurité passive, active et préventive en un seul ensemble. Notons d'abord la structure; la nouvelle plateforme exploite au mieux l'acier haute résistance afin de hausser la rigidité de la caisse de plus de 70 p. 100. Le châssis autorise une meilleure rigidité en torsion qui se traduit par une meilleure sensation de solidité, tandis que les systèmes de suspension perfectionnés et un centre de gravité plus bas permettent la réduction du roulis de 50 p. 100 par rapport au modèle précédent. Tous ces perfectionnements, combinés avec une plus grande résistance, un habitacle plus rigide, une meilleure répartition du poids et une plus grande rigidité générale, agissent de concert pour protéger les occupants lors d'une collision.

Au chapitre de la sécurité active, le système de contrôle de la dynamique et la traction intégrale symétrique à prise constante, livrés de série, procurent une confiance au volant peu importe la situation.

Sur les versions équipées de l'ensemble Technologie livrable en option, la suite EyeSight composée de dispositifs de sécurité active et préventive est bonifiée des phares de route assistés (commutent automatiquement entre les phares de route et de croisement, selon la luminosité ambiante), l'alerte de proximité arrière et le freinage automatiquement en marche arrière (en marche arrière, alerte le conducteur et serre automatiquement les freins dès la détection d'un obstacle) et l'aide au suivi de voie (direction automatique qui ramène la voiture dans sa voie). Parmi les autres dispositifs de sécurité sur certaines versions, mentionnons les phares directionnels (suivent la trajectoire du véhicule lorsque le volant est braqué), le système Subaru de détection de véhicule à l'arrière et sur les côtés (émet une alerte lorsqu'un véhicule se trouve dans un angle mort ou s'approche à grande vitesse dans la voie adjacente) et l'alerte de trafic transversal (en marche arrière, émet une alerte à l'approche d'un véhicule d'un côté ou de l'autre).

« Toute cette attention portée à la sécurité permet à Subaru de briller », a déclaré Shiro Ohta, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Chaque jour, nous démontrons notre engagement envers la sécurité par nos designs et le développement de technologies comme la plateforme globale Subaru. La sécurité de nos clients constitue notre principale priorité et nous avons l'intention de nous conformer à des normes de sécurité de plus en plus rigoureuses, aujourd'hui et à l'avenir.

