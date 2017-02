Le Canada organise un atelier pour faire progresser les discussions sur les marchés du carbone







OTTAWA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Le Canada continue de faire preuve d'un solide leadership dans le domaine des changements climatiques et travaille avec ses partenaires internationaux à instaurer une économie à faibles émissions de carbone.

Aujourd'hui, la ministre McKenna a rencontré des experts internationaux dans le cadre d'un atelier organisé par Environnement et Changement climatique Canada pour échanger des idées concernant les marchés du carbone, qui aident les pays et les entreprises à collaborer afin de réduire leurs émissions. Les marchés du carbone sont l'un des outils les plus efficaces pour obtenir des investissements publics et privés dans le but de mettre en place une économie plus propre et plus novatrice et de protéger notre environnement.

La ministre McKenna, qui a joué un rôle clé en facilitant les négociations sur les approches collaboratives lors de la Conférence de Paris sur le climat en 2015, a indiqué que le Canada appuie les approches fondées sur les marchés du carbone pour lutter contre les changements climatiques et stimuler les investissements dans les infrastructures vertes et les innovations à faibles émissions de carbone.

L'atelier fournit à des experts de plus de 30 pays et organisations internationales une occasion d'échanger dans un cadre informel leurs points de vue et leurs idées sur les règles et les procédures relatives aux marchés du carbone. Il est important que des pays prennent de telles décisions techniques pour appuyer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'ateliers organisés conjointement par Environnement et Changement climatique Canada et des experts reconnus mondialement du domaine des marchés du carbone, dont l'Agence internationale de l'énergie, le Centre international pour le commerce et le développement durable et l'Institut international du développement durable.



« Je suis très fière du leadership dont fait preuve le Canada en facilitant les discussions entre les experts techniques sur les marchés du carbone, qui est l'un des moyens les plus efficaces de créer une économique axée sur la croissance propre. Aucun pays ne peut régler à lui seul le problème des changements climatiques. Par contre, en travaillant ensemble, nous pouvons réaliser des progrès vers l'atteinte des objectifs établis dans l'Accord de Paris. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Aux termes de l'article 6 de l'Accord de Paris , les Parties reconnaissent que des démarches concertées, comme les marchés du carbone, sont des moyens efficaces d'offrir une certitude aux entreprises afin de stimuler les investissements et les innovations pour appuyer la réduction des émissions.

, les Parties reconnaissent que des démarches concertées, comme les marchés du carbone, sont des moyens efficaces d'offrir une certitude aux entreprises afin de stimuler les investissements et les innovations pour appuyer la réduction des émissions. En décembre 2016, les premiers ministres canadiens ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques - un plan fédéral, provincial et territorial visant à faire croître l'économie canadienne, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à aider les collectivités du Canada à s'adapter à l'évolution du climat, y compris par l'adoption d'une approche nationale en matière de tarification du carbone.

Le Canada est l'un des premiers pays à entériner la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone, une initiative volontaire qui réunit les gouvernements, le secteur privé et la société civile afin de favoriser la mise en oeuvre fructueuse de la tarification du carbone partout dans le monde.

est l'un des premiers pays à entériner la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone, une initiative volontaire qui réunit les gouvernements, le secteur privé et la société civile afin de favoriser la mise en oeuvre fructueuse de la tarification du carbone partout dans le monde. Conjointement avec 19 autres pays signataires, le Canada a approuvé la déclaration ministérielle de la Nouvelle-Zélande au sujet des marchés du carbone lors de la COP21 , qui visait à stimuler la confiance des législateurs et des investisseurs dans l'avenir des régimes d'échange de droits d'émission.

