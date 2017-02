La Fondation Paul Gérin-Lajoie fête son 40e anniversaire!







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le 21 février 1977, la Fondation Paul Gérin-Lajoie est créée par Paul Gérin-Lajoie à titre d'organisation non gouvernementale (ONG) sans but lucratif. Dès ses débuts, elle se donne la mission de contribuer à l'éducation de base des enfants dans les pays défavorisés et de sensibiliser les enfants des écoles primaires du Canada aux réalités des enfants de pays plus démunis. La Fondation est toujours très active et oeuvre dans cinq pays de l'Afrique et en Haïti. Elle se démarque par la qualité de ses programmes d'intervention en éducation.

Quarante ans plus tard, l'oeuvre de Paul Gérin-Lajoie est toujours aussi présente et vivante. Pour la 26e édition de La Dictée P.G.L., qui se déroule une fois de plus sur deux continents (Amérique du Nord et Afrique), plus de 112 000 élèves sont inscrits, ce qui représente 25 000 élèves de plus que l'an passé. À l'international, les programmes de parrainage d'écoliers, les cantines scolaires, en plus des nombreux programmes de formation et d'insertion professionnelle pour les jeunes adultes, ont permis de faire la différence et d'offrir un avenir meilleur à des milliers de jeunes. En plus du volet éducation, la Fondation a développé un programme de santé maternelle et infantile à Haïti, ajoutant une corde de plus à son expertise en coopération internationale.

Pour son 40e anniversaire, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a procédé à un remaniement au sein de son équipe. Deux postes de haute direction ont été supprimés dans le but de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité de ses opérations. François Gérin-Lajoie agit maintenant à titre de bénévole et a été nommé président du conseil d'administration afin de poursuivre le travail de son père. Daniel Aubin a été nommé au poste de directeur général de la Fondation, en plus d'assurer le développement philanthropique. M. Aubin cumule plus de 23 années d'expérience en coopération internationale.

À PROPOS DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE

La Fondation Paul Gérin-Lajoie oeuvre au Canada et à l'international afin de promouvoir sa mission : l'Éducation pour tous! Au Canada, son activité la plus notoire est sans aucun doute La Dictée P.G.L., un projet éducatif majeur qui existe depuis 1991. À l'international, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a mis sur pied de nombreux projets en éducation de base, formation et insertion professionnelle et santé maternelle et infantile en Afrique de l'ouest et en Haïti.

