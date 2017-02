La Table ronde pour propulser l'innovation publie ses recommandations pour renforcer l'économie de l'innovation au Canada







Le groupe de travail dirigé par des investisseurs recommande des solutions pour combler le manque de capital de croissance pour les entreprises en démarrage.

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La Table ronde pour propulser l'innovation, un groupe de travail indépendant financé par Groupe TMX, a remis aujourd'hui son rapport présentant ses recommandations pour améliorer l'accès au capital de croissance pour les sociétés canadiennes du secteur de l'innovation qui cherchent à croître au-delà des stades de la création et du démarrage. La table ronde a été lancée en octobre 2016 à l'initiative d'investisseurs du secteur privé. Ces derniers ont réuni douze hauts dirigeants issus du secteur canadien des services financiers, notamment des milieux de la finance, de l'investissement et de la formation de capital.

Le manque de capital de croissance au Canada, estimé actuellement à 4 milliards de dollars, pénalise les sociétés en démarrage et restreint le potentiel de l'économie canadienne de l'innovation dans son ensemble. Les solutions découlant des recommandations de la Table ronde pour propulser l'innovation sont issues à la fois des marchés public et privé. Elles s'attaquent aux problèmes de flexibilité et de financement à l'échelle de l'écosystème du Canada, lequel sert de base pour la viabilité à long terme de l'économie de l'innovation de notre pays.

Pour lire le rapport intégral, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : www.tmx.com/propulserinnovation.

Les recommandations du groupe de travail sont organisées en trois catégories : 1) les capitaux institutionnels, 2) les marchés publics et 3) les fondements de l'écosystème. D'une part, les recommandations à l'égard des capitaux institutionnels et des marchés publics visent directement à pallier le manque actuel de capitaux. D'autre part, les recommandations visant les fondements de l'écosystème se concentrent sur la nécessité d'investir dans les infrastructures pour soutenir l'avenir de l'économie de l'innovation et pour s'assurer que le Canada puisse maximiser les retombées économiques du secteur de l'innovation. Chaque recommandation est appuyée par des propositions précises, viables et immédiatement applicables.

« Les recommandations formulées par la Table ronde doivent être interprétées comme un appel à l'action, principalement à l'intention du secteur de l'investissement, en vue de contribuer à la croissance des sociétés de l'économie de l'innovation au Canada et pour répondre au manque de capital de croissance », a déclaré Salil Munjal, président de la Table ronde pour propulser l'innovation. « Elles décrivent clairement des mesures immédiates à mettre en oeuvre pour améliorer l'offre de capital pour les entreprises en démarrage. »

« TMX est fier de financer cette initiative charnière lancée par le secteur privé qui vise à propulser le développement de l'économie de l'innovation au Canada, et il est également fier d'y participer », a déclaré Lou Eccleston, chef de la direction du Groupe TMX. « Ses recommandations visent directement à dégager le capital essentiel à la croissance de sociétés d'innovation à fort potentiel d'expansion, notamment par l'amélioration des conditions de développement sur les marchés public et privé. À plus long terme, ces propositions renforceront l'infrastructure requise pour appuyer l'écosystème de l'innovation au Canada. »

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

SOURCE Groupe TMX Limitée

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 11:30 et diffusé par :