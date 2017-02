Premier Tech annonce trois acquisitions







RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Premier Tech annonce trois acquisitions d'entreprises, dont deux réalisées en Europe et une aux États-Unis. Celles-ci cumulent des revenus de 50 millions de dollars et emploient près de 90 personnes. Il s'agit d'un investissement total de 30 millions de dollars qui vise à améliorer le positionnement de l'offre commercial de Premier Tech auprès de sa clientèle internationale.

Déjà déployé sur quatre continents, le Groupe Équipements Industriels de Premier Tech poursuit ainsi sa croissance avec l'achat de deux entreprises; la première aux Pays-Bas et la seconde en Ioha, aux États-Unis. Ces ajouts permettront au Groupe de consolider sa position de leader en matière de systèmes automatisés de conditionnement et d'emballage pour les marchés des matières organiques ainsi que des semences et grains en agriculture.

Fortement implanté dans cinq pays en Europe, le Groupe Technologies Environnementales de Premier Tech intègre pour sa part une entreprise allemande, spécialisée en produits de récupération des eaux de pluie. Fortement en demande sur ce continent, ses technologies et cuves au design moderne diversifieront l'offre de la marque Premier Tech Aqua dans ce créneau.

«?Ces acquisitions stratégiques nous donnent accès à des technologies de pointe et à des expertises qui nous permettront de proposer des solutions plus complètes à nos clients. Elles nous aideront également à renforcer notre présence mondiale et à soutenir notre croissance dans ces différents secteurs d'activités. Rappelons que ces acquisitions, bien que réalisées à l'étranger, contribuent grandement à notre développement et ont toujours des impacts positifs pour notre Campus de Rivière-du-Loup?», souligne Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation.

Conclues en janvier, ces trois transactions élèvent à cinq, dont quatre se trouvent à l'international, le nombre d'entreprises achetées par Premier Tech au cours de son année financière 2016-2017 qui se terminera à la fin février.

À propos de Premier Tech

Premier Tech se déploie depuis plus de 90 ans à l'international grâce à la force motrice de ses 3 500 équipiers répartis dans 24 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi que sur une solide Culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans trois grands métiers : l'Horticulture et l'Agriculture, les Équipements Industriels et les Technologies Environnementales. Son approche entrepreneuriale s'appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui permet à Premier Tech de réaliser aujourd'hui des ventes de plus de 675 millions de dollars et d'enregistrer une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle.

