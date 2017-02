Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice - Attribution d'une aide financière de 240 141 $ pour la réalisation de 8 projets favorisant l'accès à la justice dans la région de la Montérégie







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Justice accorde une somme de 240 141 $ destinée à soutenir 8 projets en Montérégie dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Tous les projets retenus visent l'une ou l'autre des priorités de l'édition 2016-2017 du Programme, soit de développer et de promouvoir l'utilisation des modes de prévention et de règlement des différends, comme la médiation, ou d'encourager l'accès à des services juridiques pour les personnes vulnérables.

Les projets retenus sont les suivants :

Une coparentalité à reconstruire : Développer une approche unique pour intervenir auprès des familles vivant des conflits de séparation (Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est);

(Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est); Mes conflits... Je m'en occupe ! (Justice alternative du Suroit);

(Justice alternative du Suroit); Médiation citoyenne à Granby : Mise sur pied d'une équipe de médiateurs bénévoles (Justice alternative et médiation) ;

(Justice alternative et médiation) ; Accès Médiation Citoyenne de Pierre-de-Saurel (Justice alternative Pierre-De-Saurel);

(Justice alternative Pierre-De-Saurel); Implantation d'une unité de médiation citoyenne (Justice alternative Richelieu - Yamaska );

(Justice alternative - ); Comment communiquer avec le coparent de mon enfant ? ( Le Petit Pont );

( ); Pour une défense pleine et entière (Collectif de défense des droits de la Montérégie);

(Collectif de défense des droits de la Montérégie); Les Juristes urbains (Clinique juridique Juripop).

Citations :

« Je me réjouis que la Montérégie soit l'une des régions qui bénéficient le plus du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Il est de notre devoir de prendre les moyens nécessaires afin que tous comprennent notre système de justice et soient en mesure de l'utiliser en fonction de leur besoin. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie.

« Je suis heureuse de constater la popularité de ce programme, et par le fait même, le fort intérêt manifesté par des dizaines d'organismes afin d'améliorer l'accès à la justice dans notre société. Je suis persuadée que la réalisation de ces projets, tout aussi diversifiés que novateurs, fera une différence dans la vie de milliers de Québécoises et Québécois, et c'est pourquoi notre gouvernement est fier de les soutenir financièrement », a déclaré la ministre Vallée.

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Au sujet du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice

Le Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice a comme objectifs d'améliorer la connaissance et la compréhension du droit ou du système de justice québécois ainsi que de son utilisation auprès des citoyens.

Dans le cadre du Programme, une somme d'un million de dollars sera consacrée pour soutenir 34 projets favorisant l'accès à la justice. L'attribution de cette somme fait suite à un appel de projets lancé en juillet dernier.

Tous les projets soumis dans le cadre de cet appel ont été analysés par les membres du Comité consultatif sur l'accessibilité à la justice composé de représentants du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, du milieu universitaire, du milieu communautaire et de citoyens. Ce comité a par la suite recommandé à la ministre de la Justice les projets à retenir pour l'attribution d'une aide financière en fonction de l'analyse réalisée.

Notons que les sommes octroyées dans le cadre de ce programme proviennent du Fonds Accès Justice. Ce fonds spécial a été institué au ministère de la Justice du Québec le 5 avril 2012. Ses revenus proviennent principalement de sommes perçues à la suite d'infractions aux lois pénales québécoises et de l'entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice familiale.

Pour plus de renseignements sur ce programme et pour prendre connaissance de la liste des projets qui obtiendront une aide financière, consultez le site Web du Ministère à l'adresse www.justice.gouv.qc.ca.

