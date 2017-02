YMCA Canada lance le Défi interactif LocalMOTIVE







Un projet signature Canada 150 comprenant des défis en ligne hebdomadaires et des événements en direct.

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Dans le cadre des célébrations du cent cinquantenaire du pays, YMCA Canada - un des plus anciens organismes de bienfaisance canadiens, a lancé le défi YMCA LocalMOTIVE, un projet signature Canada 150 visant à inciter les Canadiens à adopter un mode de vie sain et actif.

Le Défi YMCA LocalMOTIVE consiste en une campagne interactive qui encourage les Canadiens à participer à des activités en ligne et des événements en direct prévus aux quatre coins du Canada de février à juillet 2017. Les participants courront la chance de gagner plusieurs prix, dont un voyage à bord du Canadien de VIA Rail (une randonnée en train panoramique entre Toronto et Vancouver).

Le YMCA a ouvert des YMCA du Rail en partenariat avec les compagnies ferroviaires dans le but d'offrir des activités récréatives, des programmes d'alphabétisation, des salles de lecture et un gîte aux travailleurs qui construisaient les chemins de fer. De six en 1900, le nombre de YMCA du Rail était passé à dix-neuf en 1920. Aujourd'hui, plusieurs YMCA canadiens encore existants étaient, à l'origine, des YMCA du Rail.

«Les célébrations dans le cadre de Canada 150 représentent une opportunité unique d'engager nos communautés afin de les aider à demeurer en santé, a déclaré l'Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. Cette année, YMCA Canada fera connaître les avantages de l'activité physique et de l'engagement communautaire en proposant un défi aux Canadiens. Grâce aux différentes activités mises à leur disposition, les communautés seront également en mesure de découvrir le rôle historique du YMCA dans le développement des chemins de fer canadiens. J'invite chacun et chacune d'entre vous à vous inscrire au Défi YMCA LocalMOTIVE.»

«Comme le YMCA au Canada a commencé à bâtir des communautés en santé avant la Confédération, nous sommes ravis de faire partie des célébrations du cent cinquantenaire, a mentionné Peter Dinsdale, Président-directeur général de YMCA Canada. Le défi YMCA LocalMOTIVE célèbre notre contribution à la naissance de notre nation en racontant l'histoire des YMCA du Rail, tout en offrant aux Canadiens de tout âge et de toute capacité une façon amusante de bouger, de se connecter avec leurs communautés et d'acquérir de nouvelles compétences.»

« Cette année, VIA Rail invite les voyageurs à prendre la voie des célébrations du 150e du Canada, a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail Canada. Notre participation au Défi LocalMOTION du YMCA s'inscrit dans notre collaboration à plusieurs initiatives d'envergure organisées à travers le Canada qui contribueront à renforcer un sentiment de fierté et d'appartenance envers notre pays. S'appuyant sur l'approche du YMCA visant le développement de communautés plus fortes, les activités organisées dans le cadre de ce concours feront la promotion de la culture du pays, rassembleront les Canadiens et favoriseront la diversité culturelle. »

Les Canadiens désirant prendre part au Défi YMCA LocalMOTIVE peuvent s'inscrire en ligne maintenant. Les YMCA locaux et leurs partenaires tiendront aussi des événements de mars à juillet 2017 afin d'encourager les Canadiens à prendre part à des activités qu'offraient jadis les YMCA du Rail.

Pour plus d'information, visitez le site www.ymca.ca/LocalMOTION. suivez le YMCA sur Facebook ou Twitter, #YMCALocalMOTION, afin de montrer votre soutien.

À PROPOS DU YMCA

À PROPOS DU YMCA AU CANADA

YMCA Canada est le bureau national qui soutient une fédération de 48 Associations YMCA autonomes représentant un des plus grands et des plus anciens réseaux d'organismes de bienfaisance au Canada. Nous desservons plus de 2,1 millions de personnes annuellement, en mettant un accent particulier sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le YMCA a pour mandat d'améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. À l'échelle du pays, les Associations membres YMCA offrent des services communautaires vitaux qui ont un impact positif sur quelques-uns des enjeux les plus urgents au Canada, incluant les maladies chroniques, le chômage, l'éducation préscolaire, l'isolement social, la pauvreté, les inégalités, et bien d'autres encore.

Nous offrons un vaste éventail de programmes qui aident les Canadiens à devenir plus actifs physiquement, davantage connectés avec leurs communautés, et mieux outillés pour connaître du succès dans leur vie professionnelle et personnelle. En adressant les déterminants sociaux de la santé, nous jouons un rôle essentiel dans le façonnement d'un Canada en santé aujourd'hui et pour les générations à venir.

Pour plus d'information, consultez le site ymca.ca.

SOURCE YMCA Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 10:32 et diffusé par :