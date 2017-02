Consultation publique - La population montréalaise est conviée à se prononcer sur le projet de plan d'action 2017-2022 de la Politique du patrimoine







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la séance mensuelle du conseil municipal de la Ville de Montréal d'hier, un mandat a été confié à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports pour tenir une consultation publique sur le projet de Plan d'action 2017-2022 de la Politique du patrimoine. Toujours d'actualité, le plan d'action s'inscrit en complémentarité de la Politique du patrimoine qui fut adoptée en 2005 et à son projet de Politique de développement culturel 2017-2022.

« Ce projet de plan d'action met l'accent sur des enjeux qui interpellent aujourd'hui les Montréalais et exigent une action immédiate. Je pense ici aux bâtiments municipaux et aux lieux de culte ainsi qu'aux espaces publics et aux bâtiments privés vacants ou vulnérables. Le déploiement de ce plan aura un impact tant en matière de développement culturel et social qu'au plan économique, à condition de relever les défis que pose le contexte actuel ensemble », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Le projet de plan d'action de la Politique du patrimoine est le fruit d'une collaboration entre la Ville de Montréal et plus d'une centaine d'acteurs issus de la culture, du design, du développement durable, du développement économique et social et de l'urbanisme. Il met de l'avant quatre principales actions qui visent notamment à ce que la Ville, en tant que propriétaire et gestionnaire, agisse de façon exemplaire, à assurer la mise en valeur du patrimoine modeste, à soutenir la requalification d'ensembles identitaires et à diffuser la connaissance et à encourager la reconnaissance.

« Pour l'élaboration du projet de plan d'action en patrimoine, la Ville a adopté une démarche ouverte qui a misé sur l'apport d'une communauté d'acteurs. Cet engagement citoyen à l'égard des enjeux patrimoniaux de notre ville est une condition essentielle au succès d'une action renouvelée. Il est également nécessaire pour une vision collective et une responsabilité partagée pour tout ce qui a trait à notre patrimoine » a précisé Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le projet de plan d'action en patrimoine s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Politique du développement culturel 2017-2022. Son adoption est prévue en août 2017. La consultation publique aura lieu le mercredi 15 mars. Pour obtenir le document et tous les détails de la consultation, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 10:23 et diffusé par :