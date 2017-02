Le Salon International de l'auto de Québec envahit ExpoCité du 7 au 12 mars 2017







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'événement incontournable de la semaine de relâche ouvrira ses portes du 7 au 12 mars prochain à ExpoCité. Accueillant chaque année plus de 70 000 visiteurs de partout au Québec, le Salon International de l'auto de Québec n'aura jamais été aussi grand !

Cette 36e édition marquera son histoire avec plus de 220 000 pi2 d'activités pour les familles et les amateurs de voitures. L'événement envahira ExpoCité, avec l'ajout d'un troisième pavillon. Le Centre de foires fera place aux nouveautés de l'automobile, le Pavillon Silverwax sera l'endroit par excellence pour rêver et la Zone familiale Toyota offrira 15 jeux gonflables pour le plaisir des enfants.

Les vedettes de 2017

Le Salon International de l'auto de Québec demeure l'endroit par excellence pour s'informer et découvrir les nouveautés 2017-2018 du monde de l'automobile. Les manufacturiers réservent aux visiteurs de nombreuses primeurs provinciales et régionales dont la toute nouvelle Chevrolet Camaro ZL1, le Ford Mustang 2018, le Nissan Qashqai, la Porsche 991 R, construite à seulement 911 exemplaires dans le monde et la Toyota Mirai une des premières voitures à pile à hydrogène.

Pour commémorer le 100e anniversaire du fondateur de Lamborghini, le Pavillon Silverwax accueillera huit voitures de la prestigieuse marque dont une 400 GT de 1967. On retrouvera au même endroit la Zone Prestige, la destination ultime pour faire rêver. En plus des Ferrari, Maserati et McLaren présentes, les visiteurs pourront admirer la très exotique DB11 d'Aston Martin ainsi que le Bentayga de Bentley, le tout premier véhicule utilitaire de la marque.

Vous serez également éblouis par l'univers de la customisation avec La Zone Ultime. Cette nouveauté de 2017, présente une collection unique de voitures personnalisées. On y retrouvera notamment une Mercedes-Benz SL65 AMG Reentech entièrement redessinée et une Ferrari 458 Liberty Walk la seule au Canada et ayant pris une année et demie à être modifié.

La Zone Cinéma KIA offrira aux visiteurs cinq véhicules mythique d'hollywood : le Jeep Wrangler du Parc Jurassique, le fourgonette GMC de l'Agence tous risques, la moto Side-Car d'Indiana Jones et la dernière croisade, le carrosse de Cendrillon et le sympathique Tow Mater, meilleur ami de Flash McQueen, du film Les Bagnoles. Il sera également possible de rencontrer, à certains moments de la semaine, le personnage de Cendrillon ainsi que celui d'Indiana Jones la fin de semaine du 11 et 12 mars. [horaire et détails www.salondelautodequebec.com ]

Les essais routiers gratuits sont de retour !

Vous aurez la chance de vous amuser et d'essayer gratuitement des voitures de luxe, hors route et électriques. Roulez Passion vous propose des voitures luxueuses à essayer dont la Corvette Stingray, la Porsche 911 Carrera S et une Lamborghini Gallardo LP560-4. Nouveau cette année, BF Goodrich offre au grand public l'opportunité de prendre le volant d'un camion RAM ou d'un JEEP sur la piste extérieure accidentée construite spécialement pour l'occasion par GR Suspension. Plus de 500 tonnes de terre et de pierres sont livrées juste pour cette expérience. Le CAA-Québec propose 8 modèles de voitures électriques dont la fameuse Chevrolet Bolt et la toute nouvelle Hyundai Ioniq.

Présentez-vous aux kiosques afin de vous inscrire. Tous les essais routiers sont gratuits et l'inscription est sous la formule, premier arrivé, premier servi. Pour les conditions et l'horaire, rendez-vous au www.salondelautodequebec.com, section essais routiers.

Les familles sont au coeur de notre programmation !

L'ajout d'un 3e pavillon permet d'offrir aux familles, en semaine de relâche, l'activité par excellence pour faire dépenser l'énergie des enfants. La Zone familiale Toyota en collaboration avec Proludik offre 15 jeux gonflables, maquillage, tatouages et ballons. Combiné avec une visite du Salon de l'auto de Québec petits et grands seront comblés ! C'est gratuit avec l'achat de votre billet du Salon de l'auto.

Dans la Zone Carrera, il est possible de perfectionner ses techniques de pilotages sur un circuit de course encore plus imposant qu'en 2016 et l'un des plus grands jamais présenté au Canada.

La Zone Interactive est l'endroit tout indiqué pour les mordus de technologies. Il est notamment possible d'établir des records de piste à bord des deux simulateurs de course D-Box et de vivre la réalité virtuelle avec la section HTC vive. Des haut-parleurs d'une puissance totale de 2000 W se chargeront de l'ambiance.

Journée de la famille Normandin - dimanche 12 mars de 9h à 15h

Pour une activité différente pendant la semaine de relâche, le Salon International de l'Auto de Québec vous offre une journée remplie d'animation et de jeux. Yoopa partenaire de cette journée, animera un rallye automobile et offrira plusieurs prix de présence aux enfants sur place. Petit train, camion de pompier, clown, mascottes, jeux gonflables, maquillage et casse-tête géant ne sont qu'un avant-goût des activités offertes lors de cette journée qui sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte jusqu'à 15h.

Ne manquez pas la présence de Cendrillon de 9h à midi, des personnages de Star wars et d'Indiana Jones toute la journée de dimanche.

Plus de 14 000 $ en prix à gagner

En visitant le salon au prix d'entrée de 15$ pour les adultes, 8$ pour les adolescents (13 à 17 ans) et 5$ pour les enfants de moins de 12 ans, les visiteurs courent la chance de gagner la location d'une Toyota Corolla iM 2017 pour 2 ans ainsi que plusieurs autres prix d'une valeur totalisant 14 750 $.

Le Salon International de l'auto de Québec en bref

Depuis plus de 36 ans maintenant, le Salon International de l'auto de Québec est une réalisation de la Corporation Mobilis. En 2016, plus de 70 000 personnes ont franchi les portes. Avec des retombés économiques dans la grande région de Québec de plus de 4,5 millions $ le Salon de l'auto Québec mobilise près de 2 000 travailleurs pendant ses 6 jours d'activités. On compte une clientèle touristique d'environ 20% qui génère des retombées touristiques de plus de 1,2 million $. Près de 23 % des visiteurs éloignés dépensent en moyenne pour plus d'une nuitée afin de visiter le Salon de l'auto de Québec. Sans aucun doute, le Salon International de l'auto de Québec demeure une activité incontournable pour toute la famille pendant la semaine de relâche qui génère inévitablement des retombées économiques et touristiques intéressantes pour la Capitale-Nationale.

