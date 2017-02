Invitation média - Invitation à découvrir la nouvelle résidence pour retraités au coeur d'un ambitieux projet de développement mixte







Avec un investissement de 104 millions de dollars, ce projet représente l'un des plus gros investissements privés de l'histoire des arrondissements de Greenfield Park et de St-Hubert à Longueuil

GREENFIELD PARK, QC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Bâtimo, la Corporation immobilière Côte St-Luc et le Salon de quilles Champion ont le plaisir de convier les médias à la présentation d'un important complexe résidentiel multifonctionnel au coeur de Greenfield Park, à proximité de l'hôpital Charles-Le Moyne.

Ce projet de développement mixte s'inscrit dans le schéma d'aménagement et de développement Longueuil 2035 - Pour une agglomération durable et contribuera à revitaliser le quartier autour du boulevard Taschereau et du Salon de quilles Champion, avec d'importantes retombées économiques attendues et la création d'une centaine d'emplois permanents à la clé.

Quoi : Conférence de presse

Présentation d'un nouveau complexe multifonctionnel et investissement privé historique au sein des arrondissements de Greenfield Park et de St-Hubert à Longueuil



Quand : Jeudi 23 février 2017 à 10 h 30



Qui : Gerald Issenman, président de Corporation Immobilière Côte St-Luc (CSLBC)

Francis Charron, président de Bâtimo

Michel Vallières, directeur général du Salon de quilles Champion

Les partenaires d'affaires du projet



Où : Salon de quilles Champion

2e étage

2999, boulevard Taschereau

Greenfield Park, QC J4V 2H2

Des rafraîchissements seront offerts.

