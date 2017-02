Visite virtuelle des véhicules Hyundai au Salon international de l'auto du Canada







MARKHAM, ON, le 21 févr. 2017 /CNW/ - À ceux et celles qui ne pourront pas se rendre au Salon international de l'auto du Canada 2017, à Toronto, avant sa fermeture le 26 février prochain, Hyundai Auto Canada Corp. offre la possibilité de jeter un coup d'oeil aux principaux attraits de son stand, quels que soient la région et l'appareil utilisé. L'affichage virtuel interactif du stand et des véhicules Hyundai exposés, qui demeurera en ligne jusqu'au 6 mars, marque une première pour un fabricant d'automobiles.

« Le Salon de l'auto de Toronto est un événement majeur du calendrier annuel de l'industrie automobile. Nous voulions mettre en ligne la majeure partie des véhicules Hyundai exposés, et les plus importants d'entre eux, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir la chance de voir notre bloc d'exposition », affirme Lawrence Hamilton, directeur du marketing à Hyundai Auto Canada. « Grâce à cette visite virtuelle, les consommateurs peuvent jeter un coup d'oeil sur les derniers modèles Hyundai, notamment, en première mondiale, la toute nouvelle sous-compacte Accent 2018 et, en première canadienne, l'Elantra GT, à cinq portes, et ce, en ligne dès maintenant et après le Salon de l'auto », a-t-il ajouté.

De plus, grâce à l'environnement numérique, l'entreprise a pu également inclure une visite virtuelle de la Hyundai RN30 Concept, qui a été présentée pour la première fois en Amérique du Nord au Salon International de l'Auto de Montréal (qui a eu lieu du 20 au 29 janvier). Le Salon de l'auto de Montréal était le seul arrêt du modèle RN30 au Canada; l'environnement virtuel est déterminant pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir la chance de le voir.

Hyundai Auto Canada a travaillé avec Virtuo360, un fournisseur de confiance de Google Street View, qui se spécialise dans la photographie 360° pour offrir une expérience en ligne. À l'aide d'un grand nombre de photos du stand et des véhicules Hyundai exposés, Virtuo360 a assemblé la visite virtuelle dans son logiciel personnalisé.

« Nous continuons de repousser les limites de cette technologie en créant une visite spécialisée qui permet aux utilisateurs d'interagir avec les véhicules Hyundai exposés directement du Salon de l'auto », mentionne Jeffrey Han, président de Virtuo360. « Lors de la visite, l'utilisateur peut sélectionner le modèle de son choix; le logiciel est suffisamment évolué pour lui permettre d'examiner l'intérieur et l'extérieur, de n'importe quel endroit du stand d'exposition de Hyundai ».

Pour faire l'expérience de la visite virtuelle, rendez-vous sur le site www.HyundaiCanada.com.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Fondée en 1983 et ayant son siège social à Markham, en Ontario, Hyundai Auto Canada est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 210 concessionnaires qui en assurent également l'entretien. Hyundai a été également la première à offrir son véhicule à pile à combustible à émission zéro, le Tucson aux consommateurs canadiens. De plus amples renseignements sur Hyundai et ses véhicules se trouvent à l'adresse www.HyundaiCanada.com.

