Bonne nouvelle pour les chercheurs d'emploi et les employeurs partout au Québec - Jobboom et les médias locaux de TC Media unissent leurs forces







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Jobboom est fière d'annoncer la création d'une alliance stratégique avec TC Media. Cette alliance combine à la fois le leadership de Jobboom dans le domaine de l'emploi et du recrutement à la puissance du réseau de médias locaux de TC Media. Elle représente une des multiples stratégies élaborées par Jobboom dans son plan d'amélioration continue des services rendus aux employeurs et candidats.

« Nous sommes très honorés de la reconnaissance que TC Media nous témoigne. Le jumelage de nos forces engendrera des retombées positives non seulement pour les Québécois en recherche d'emploi, mais également pour les employeurs de la province constamment à la recherche des meilleurs talents », affirme Suzanne Moquin, présidente de Jobboom.

Jobboom, encore plus fort dans chaque région du Québec

Dès le 28 février, tous les emplois publiés dans les journaux locaux de TC Media seront aussi affichés sur la plateforme Jobboom.com. Les employeurs auront ainsi une portée de diffusion beaucoup plus grande, ce qui favorisera leurs chances de trouver les ressources idéales et cela, dans un contexte où sept employeurs sur dix ont des enjeux de recrutement au Québec1.

Quant à eux, les candidats actifs et passifs auront accès à un plus grand nombre de postes disponibles dans leur région grâce au contenu de Jobboom que l'on retrouvera sur le site web de chaque publication locale de TC Media.

De plus, dès le 20 mars, la population pourra profiter des conseils de Jobboom dans le quotidien Métro à Montréal et les quelque 100 publications locales et régionales détenues par TC Media au Québec, accessibles sur de multiples plateformes.

Une valeur ajoutée pour TC Media

Cette entente offrira à TC Media un accès privilégié à une banque importante de connaissances et d'informations sur le domaine de l'emploi. Selon une étude réalisée par Léger et Jobboom, 84 % des Québécois jugent important d'avoir accès à du contenu pouvant les aider à évoluer sur le plan professionnel.

« Cette alliance est une excellente nouvelle pour l'ensemble de nos publications. Grâce à l'expertise de Jobboom dans tous les sujets reliés à la recherche d'emploi et à la gestion de carrière, nous serons en mesure de fournir à nos lecteurs du contenu spécialisé en emploi de haute qualité, répondant encore plus spécifiquement à leurs besoins », ajoute Mohamed Kahlain, vice-président, Numérique, produits et stratégie chez TC Media.

À propos de Jobboom

Jobboom est un chef de file en matière d'emploi au Québec et compte plus de 2 millions de membres à l'affût de milliers d'offres d'emploi affichées chaque année dans 16 secteurs d'activité. Leader dans le domaine de l'information sur la carrière et le marché de l'emploi, Jobboom offre un éventail complet de ressources et d'outils pour aider les chercheurs d'emploi à dénicher le poste de leur rêve et les recruteurs à trouver le candidat idéal. Jobboom est une propriété de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information.

Site Internet : www.jobboom.com/fr

Facebook : @MagazineJobboom

Twitter : @jobboom

LinkedIn : Jobboom

Blogue : http://www.jobboom.com/carriere/

_________________________________________

1Conseil du patronat du Québec, Sondage auprès des employeurs québécois, étude Léger, octobre 2016, https://www.cpq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/sondage1016.pdf

SOURCE Jobboom Inc.

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 09:37 et diffusé par :