Métaux stratégiques annonce un placement privé accréditif de 2 502 500 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 fév. 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC) (FRANCFORT:YXEN) (OTCBB:CJCFF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Canaccord Genuity Corp. (« Canaccord » ou le « Placeur »), aux termes de laquelle Canaccord agira à titre d'agent dans le cadre d'un placement privé afin de vendre 14 300 000 actions ordinaires accréditives de la Société (les « Actions Accréditives ») à un prix de 0,175 $ cdn par Action Accréditive pour un produit brut de 2 502 500 $ cdn.

Le produit brut provenant de la vente d'Actions Accréditives sera utilisé pour engager des « frais d'exploration au Canada » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») sur les propriétés du Québec de la Société (les « Dépenses Admissibles »). La Société renoncera aux Dépenses Admissibles en faveur des souscripteurs au plus tard le 31 décembre 2017, pour un montant total ne dépassant pas le montant total du produit brut du Placement des Actions Accréditives.

Le Placeur recevra une commission de 8 % du produit brut du Placement en espèces ainsi que des bons de souscription non transférables lui permettant d'acquérir, au Prix du Placement et pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Placement, des actions ordinaires égales à 8 % des titres vendus aux termes du Placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou avant le 9 mars 2017 (la « Date de clôture »). La clôture du Placement est assujettie à l'obtention des approbations réglementaires applicables, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les Actions Accréditives et les Actions Ordinaires émises en vertu du Placement et par l'Option d'actions ordinaires du Placeur seront assujettis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernant le placement; l'utilisation du produit brut du placement; les territoires dans lesquels les actions accréditives et les actions ordinaires sont offertes ou vendues; le nombre d'actions accréditives et d'actions ordinaires offertes ou vendues; le moment et la capacité de la Société de clôturer le placement, le cas échéant; le moment et la capacité de la Société de satisfaire aux conditions habituelles d'inscription à la côte de la bourse TSX-V, le cas échéant; le moment et la capacité de la Société d'obtenir toutes les approbations nécessaires; et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent être des « renseignements prospectifs». Toute déclaration impliquant des discussions concernant des « prédictions », des « attentes », des « croyances », des « plans », des « projections », des « objectifs », des « hypothèses », des « événements futurs » ou des « performances » (souvent, mais n'utilise pas toujours, des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « prévoir », « anticiper », « ne pas anticiper », « planifier », « budgéter », « céduler », « estimer », « croire » ou, les variations de tels mots ou phrases ou déclaration pouvant contenir certaines actions, évènements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « peuvent être » ou « seront », se produiront ou seront réalisés) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des renseignements prospectifs et sont destinés à identifier des informations.

Ces renseignements prospectifs sont basés sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de Métaux Stratégiques du Canada, au moment où elles ont été faites, impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Métaux Stratégiques du Canada, pouvant être matériellement différent de tout résultat futur, performance ou réalisations exprimés ou sous-entendus par ces renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au placement; la volatilité du cours des actions ordinaires de la Société; les intérêts sur les propriétés; la capacité de Métaux Stratégiques du Canada à mener à terme d'autres activités d'exploration, y compris le forage; les résultats des activités d'exploration; risques liés aux activités minières; le climat économique mondial; les prix des métaux; dilution; risques environnementaux; et des actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction croit, ou croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables Métaux Stratégiques du Canada ne peut pas garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels que les résultats réels seront compatibles avec ces renseignements prospectifs, car d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats qui ne sont pas prévus ou estimés ni Métaux Stratégiques du Canada, ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'intégralité de ces renseignements prospectifs. Métaux Stratégiques du Canada n'entreprend ni n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs contenus dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, à l'exception de ce qui peut être exigé par la loi.

