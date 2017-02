BRP remporte pour la neuvième fois le prix de l'innovation de la NMMA pour la motomarine Sea-Doo SPARK TRIXX







BRP (TSX:DOO) a établi son record en remportant pour la neuvième fois le prix de l'innovation de la NMMA au Salon nautique international 2017 de Miami pour sa toute nouvelle motomarine Sea-Doo SPARK TRIXX. Le modèle TRIXX est basé sur la motomarine Sea-Doo SPARK. TRIXX propose des caractéristiques supplémentaires qui permettent de jouer sur l'eau comme jamais auparavant.

Les juges du prix de l'innovation de la NMMA ont noté : « La motomarine Spark TRIXX permet aux conducteurs de réaliser plusieurs manoeuvres rapidement. Ils peuvent passer de zéro à héro en l'espace de 5 minutes », a déclaré Alan Jones, journaliste nautique et membre du jury.

La motomarine Sea-Doo Spark TRIXX vise à offrir à la prochaine génération de propriétaires de motomarine un nouveau style de conduite amusant qui sort des sentiers battus. Redéfinir ce qu'une motomarine en position assise peut physiquement accomplir - surtout un modèle au prix de base - peut motiver les nouvelles générations à envisager plus sérieusement d'en devenir propriétaire.

L'ultralégère SPARK TRIXX (192 kg/422 lb) est la motomarine la plus compacte et la plus agile sur le marché. Elle propose des caractéristiques exclusives qui n'existent sur aucune autre motomarine en production. Chaque caractéristique est conçue avec l'objectif de contribuer à un divertissement ludique :

Moteur Rotax 900 H.O. ACE

Système de frein et marche arrière intelligents (iBR)

Un guidon performant avec bloc d'élévation réglable en aluminium offrant une plus grande facilité de manoeuvre pour une plus grande participation de la part du conducteur

Les appuie-pieds angulaires (à 60 degrés) arrière fournissent plus de stabilité et de confiance en position de chandelle

Offrant deux fois le rendement normal, le correcteur d'assiette (VTS) à capacité étendue permet d'exagérer la profondeur à laquelle la motomarine plonge dans l'eau et la hauteur donnée à la proue lors de l'exécution d'un cabré, et ce, avec une simple pression sur l'accélérateur

« La promesse de la marque Sea-Doo est « Le plaisir, c'est de famille ». SPARK TRIXX incarne cette promesse en permettant à toute la famille de vivre de nouvelles sensations fortes lorsqu'elle joue sur l'eau, a déclaré Anne-Marie LaBerge,vice-présidente principale, Marques Mondiales et Communications chez BRP. Avoir remporté neuf prestigieux prix de l'innovation de la NMMA est tout un accomplissement et BRP en est très fière. Cela rend hommage à notre engagement envers l'innovation, à nos conceptions et à nos technologies qui mèneront l'industrie nautique vers l'avenir. »

Pour de plus amples renseignements sur la motomarine primée Sea-Doo SPARK TRIXX et tous les modèles de la gamme 2017, consultez le site www.sea-doo.com et suivez Sea-Doo sur les médias sociaux par l'entremise de facebook.com/seadoo et de @BRPSeaDoo sur Twitter et Instagram.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de plus de 3,8 milliards de dollars provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 7 900 personnes à travers le monde.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spark, TRIXX, ACE, iBR, Ergolock, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées.

