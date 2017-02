L'Initiative Enfants soldats de la Fondation Roméo Dallaire, Save the Children, UNICEF Canada et Vision mondiale Canada applaudissent la position continue de chef de file du Canada en matière de défense des droits des enfants touchés par des conflits armés







TORONTO et HALIFAX, le 21 févr. 2017 /CNW/ - L'Initiative Enfants soldats de la Fondation Roméo Dallaire, Save the Children, UNICEF Canada et Vision mondiale Canada félicitent le Canada d'avoir fermement condamné les attaques perpétrées contre l'éducation, en appuyant la Déclaration sur la sécurité dans les écoles ainsi que les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'usage militaire pendant un conflit armé.

L'engagement du Canada à l'égard de la Déclaration a été annoncé plus tôt aujourd'hui par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, lors de la Conférence ministérielle internationale de Paris organisée par le gouvernement français dans le cadre du 10e anniversaire des Engagements de Paris et des Principes de Paris sur les enfants associés à des forces ou à des groupes armés.



Le Canada se joint à plus de 50 nations pour appuyer cette déclaration internationale essentielle établie en 2015, qui vise à assurer la protection et le maintien de l'éducation lors de conflits armés.

En plein conflit, l'école constitue pour les enfants une source primordiale de sécurité et d'espoir, en leur permettant d'apprendre, de jouer et de surmonter leurs traumatismes. L'éducation est essentielle au développement positif et au bien-être des enfants et des jeunes à un âge où ils sont les plus vulnérables, car elle leur procure une sécurité émotionnelle, physique et cognitive. L'éducation est également essentielle à la reprise économique, à la stabilité sociale et à la paix dans les contextes les plus fragiles.

Au cours des dernières années, des dommages dévastateurs ont cependant été causés en ce qui concerne l'accès des enfants à l'éducation lors de situations d'urgence. L'éducation se trouve de plus en plus interrompue, retardée ou interdite en raison d'attaques ciblées par des groupes armés non étatiques, des forces militaires et des forces de sécurité d'État et des groupes criminels armés. Au cours de la dernière décennie, des écoles et des universités ont également été utilisées à des fins militaires dans de nombreux pays en proie à un conflit armé.

Le Canada est respecté à l'échelle mondiale en tant que défenseur des droits de l'enfant et principal défenseur de la protection des enfants en situation de conflit armé. Nous sommes vivement encouragés par le rôle continu de chef de file du Canada en matière d'investissement dans l'éducation et la protection des enfants dont la vie est bouleversée par des conflits et des situations de crise. Le Canada doit continuer de soutenir les efforts visant à assurer le respect et la protection de la population et des infrastructures civiles, y compris des écoles, lors de la conduite d'hostilités, conformément au droit international humanitaire.

La position continue de chef de file du Canada sur ces questions cruciales jouera un rôle déterminant afin de permettre à certains des enfants les plus vulnérables du monde de continuer d'apprendre et de réaliser pleinement leur potentiel.

SOURCE UNICEF Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 09:25 et diffusé par :