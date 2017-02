Le projet Jimmie Creek remporte un prix d'excellence au congrès Generate 2016







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer que ses travaux réalisés dans le cadre du projet hydroélectrique Jimmie Creek d'Alterra Power Corp. et d'Axium Infrastructure Inc. ont remporté le prix d'excellence au congrès annuel Generate 2016 de Clean Energy BC qui s'est déroulé à Vancouver.

Dans le cadre d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (IAGC) octroyé en 2014 pour le projet hydroélectrique Jimmie Creek, SNC-Lavalin a également obtenu le mandat d'assurer les services de surveillance environnementale et de conception des lignes de transport d'électricité.

Clean Energy BC a pour mission de promouvoir et de soutenir la croissance de l'industrie de l'énergie propre en Colombie-Britannique en établissant de solides relations avec le gouvernement, les Premières Nations et les organismes environnementaux afin d'améliorer l'acceptation sociale de ce secteur. Chaque année, le prix d'excellence en exécution de projets est présenté à une société en exploitation ayant fait preuve d'un travail d'équipe exceptionnel et ayant mené de façon remarquable ses activités d'élaboration et de réalisation de projet. Le choix des candidats est fondé sur la qualité de la réalisation ainsi que la capacité de l'entreprise à répondre aux exigences en matière de sécurité, de budget, d'échéancier et de rendement.

Le projet hydroélectrique Jimmie Creek a été conçu avec des caractéristiques écologiques uniques respectant le débit et la distribution naturels de la rivière, qui est située dans la vallée de Toba, sur le territoire de la Première Nation Klahoose. Offrant une capacité installée de 62 MW, la centrale alimente environ 14 000 foyers locaux en énergie renouvelable.

Ce projet compte également 748 316 heures-personnes travaillées sans incident avec perte de temps. Depuis le début de la construction, le projet a fourni aux collectivités locales et aux Premières Nations des programmes d'apprentissage, des emplois et d'importantes occasions d'attribution de contrats.

« La Première Nation Klahoose est heureuse que le projet Jimmie Creek se soit vu décerner un prix. D'avoir pris part à un projet aussi remarquable que réussi est très valorisant. Notre partenariat avec Alterra Power, Axium et SNC-Lavalin est exceptionnel et cette expérience enrichissante a noué un lien unificateur dans le cadre de ce projet », a déclaré James Delorme, chef de la Première Nation de Klahoose.

« Félicitations à toutes les parties qui ont pris part à ce projet couronné de succès, dont Alterra Power, Axium, la Première Nation Klahoose et les employés de SNC-Lavalin; ce prix est bien mérité », a affirmé François Vitez, vice-président, Développement des affaires, Hydro et réseaux électriques à SNC-Lavalin.

