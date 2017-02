Le président et chef de la direction de Honda Canada, Jerry Chenkin, annonce sa retraite







Honda Canada nomme un nouveau président canadien afin d'assurer la continuité du leadership local

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Au terme d'une impressionnante carrière de plus de quatre décennies, le président et chef de la direction de Honda Canada, Jerry Chenkin, a annoncé aujourd'hui son intention de prendre sa retraite. M. Chenkin restera en poste jusqu'au 31 mars 2017 et c'est un membre de longue date de l'équipe de Honda Canada, Dave Gardner, qui assumera dès lors la responsabilité de la direction de l'entreprise et de ses divisions.

M. Chenkin a amorcé sa carrière au sein du département de comptabilité de Honda en 1975, après avoir quitté Londres pour émigrer au Canada, amenant avec lui un sens aigu des affaires et une passion pour les automobiles. À cette époque, Honda Canada importait des motocyclettes, de même que la première génération de Civic. M. Chenkin estimait alors que l'entreprise marchait sur la voie du succès. Depuis, Honda Canada a grandi pour devenir un employeur clé, de même qu'un investisseur sur le marché canadien, un leader sur le plan des ventes, un manufacturier mondial de premier plan et le fabricant de la voiture de tourisme la plus vendue au Canada, la Honda Civic, pendant 19 années consécutives.

« J'ai été privilégié de faire toute ma carrière chez Honda et je m'en souviendrai comme d'une expérience gratifiante, marquée par plusieurs souvenirs et des relations personnelles durables, d'indiquer M. Chenkin. J'ai eu le grand plaisir de travailler et d'apprendre de la part de plusieurs associés et concessionnaires très engagés, qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je sais que le voyage à venir sera tout aussi excitant que celui que nous avons fait ensemble. »

Les principaux jalons du parcours du premier président et chef de la direction canadien

En 2013, M. Chenkin était nommé président et chef de la direction de Honda. Il s'agissait de la première fois dans l'histoire qu'un Canadien était choisi pour diriger l'entreprise. Au cours des quatre dernières années, Honda Canada a enregistré des niveaux de vente record dans ses segments automobile et Produits mécaniques. Responsable de l'ensemble des activités manufacturières de Honda au Canada, M. Chenkin a supervisé des investissements manufacturiers de plus de 1,3 milliard de dollars. Ces investissements ont permis de moderniser les installations de production de Honda à Alliston, en Ontario, de protéger des milliers d'emplois de haute qualité et de sécuriser la position de Honda dans environnement d'affaires mondial de plus en plus concurrentiel.

« Nos réussites sont le résultat du travail constant et du dévouement des associée de Honda Canada, de Honda of Canada Mfg. et de nos concessionnaires à travers le pays, d'ajouter M. Chenkin. J'ai fourni la direction et le conseil et nos gens ont fait le reste. Je suis choyé d'avoir pu connaître une expérience de vie aussi exceptionnelle. »

La direction de Honda demeurera canadienne

C'est Dave Gardner qui succédera à M. Chenkin à titre de président et chef de la direction de Honda Canada Inc. M. Gardner est entré au service de Honda en février 1989 et a assumé plusieurs responsabilités au sein de l'entreprise, tant au niveau des zones que sur le plan national. Il est actuellement vice-président directeur, Directeur des opérations et gestion des risques.

« J'ai eu l'honneur de travailler avec Jerry durant toute ma carrière chez Honda et je sais que je parle pour toute l'équipe en lui disant merci et en lui souhaitant la meilleure des chances à la veille du prochain chapitre de sa vie, de déclarer Dave Garner. Jerry a dirigé l'entreprise de main de maître et je suis impatient de poursuivre le travail que nous avons commencé. Nous sommes toujours restés fidèles à notre philosophie, soit d'être une entreprise à laquelle tient la société canadienne, et mon objectif est que nous continuions à suivre ce chemin. »

Au nombre des autres changements qui seront apportés à l'équipe de direction de Honda à compter du 1er avril, mentionnons les nominations suivantes :

Barry Holt , vice-président exécutif et chef des opérations

, vice-président exécutif et chef des opérations Jean-Marc Leclerc , vice-président principal, Ventes et marketing

, vice-président principal, Ventes et marketing Sogo Nakata , vice-président principal

, vice-président principal Tony Facciolo , vice-président, Pièces et service

, vice-président, Pièces et service Orlando Amiccuci , vice-président, Services de l'entreprise partagés et directeur financier

# # #

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la compagnie parente des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a fabriqué plus de 7,7 millions de voitures et de camions dans ses deux usines de montage, alors que sa troisième usine, située à Alliston, en Ontario, est réservée à la fabrication de moteurs. Toutes ses usines sont situées à Alliston, en Ontario. Ses deux usines de montage de véhicules sont très flexibles et sont présentement utilisées pour la fabrication des modèles Honda Civic et CR V. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars de biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada.

SOURCE Honda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 09:15 et diffusé par :