Ben & Jerry's® dévoile trois nouveaux produits avec tout... sauf la vache !

Le glacier lance une gamme de glaces végétales non laitières certifiées

SOUTH BURLINGTON, Vermont, 21 février 2017 /CNW/ -- Avis aux amateurs de desserts glacés qui ne peuvent pas -- ou qui ont choisi de ne pas -- consommer de produits laitiers ! L'attente longue et froide est terminée ! Asseyez-vous et profitez goulûment de la toute nouvelle gamme de glaces non laitières de Ben & Jerry's. Enfin, les amateurs de glaces peuvent plonger leur cuillère dans un pot décadent et savourer tous les morceaux et tourbillons qui ont fait la réputation de Ben & Jerry's mais, cette fois-ci, dans une gâterie végétale, à base d'amande, certifiée. La nouvelle gamme comprend trois saveurs prêtes à déguster :

Chocolate Fudge Brownie (carré au fudge), crème glacée au chocolat avec carrés au fudge de Greyston Bakery

Peanut Butter Cookies, vanille avec biscuits-sandwich au chocolat et tourbillons croquants au beurre d'arachide

Coffee Caramel Fudge, crème glacée au café avec des morceaux de chocolats et des tourbillons au caramel

Découvrez le communiqué de presse multimédia interactif ici : http://www.multivu.com/players/fr/8011351-ben-and-jerrys-non-dairy-vegan-ice-cream/

Pendant des années, les consommateurs de produits non laitiers ont été contraints d'envier aux amateurs les délices d'une crème glacée et ont dû se tourner le dos aux douceurs d'un dessert glacé savoureux. Maintenant, ils peuvent tourner la page. Les consommateurs non laitiers et végétaliens peuvent profiter d'une saveur classique Ben & Jerry's ainsi que deux saveurs exclusives non laitières, de quoi satisfaire leur désir ou fringale.

« Pendant près de deux ans, j'ai travaillé à développer cette ligne de produits non laitiers. Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs, mais je pense que le résultat final va gagner absolument les faveurs des amateurs dans tout le Canada », a déclaré Kirsten Schimoler, directrice de la recherche et développement chez Ben & Jerry's. « Le mélange de nos morceaux, tourbillons et arômes classiques délicieux rappelle, dès la première cuillère crémeuse, cette qualité caractéristique de Ben & Jerry, une expérience qui plaira sûrement à nos clients non laitiers et végétaliens. »

La gamme de parfums non laitiers, offerte en pintes (PDSF : 7,99 $ CAN), sera en rayon au Canada à compter du 27 février 2017. Pour en savoir plus sur les nouveaux parfums Ben & Jerry's ou trouver un magasin le plus proche, consultez le site www.benandjerrys.ca.

À PROPOS DE BEN & JERRY'S

Société aspirant à la justice sociale, Ben & Jerry's se croit une vocation plus importante que la réalisation de profits tirés de la vente de ses produits, un large éventail de glaces, de yogourts et de sorbets de premier choix faits d'ingrédients de haute qualité. En témoigne sa vision, celle de la prospérité mutuelle, incorporée dans ses pratiques commerciales de plusieurs façons, notamment l'importance accordée à l'approvisionnement respectueux des valeurs. Les produits Ben et Jerry's, distribués dans 35 pays, sont disponibles dans le commerce : supermarchés, épiceries, dépanneurs, magasins Ben & Jerry's Scoop, restaurants et autres points de vente. Ben & Jerry's, une société du Vermont et filiale en propriété exclusive d'Unilever, exerce ses activités en se fondant sur un énoncé de mission en trois parties mettant l'accent sur la qualité des produits, la récompense économique et un engagement envers la communauté. Ben & Jerry's est devenue une société certifiée B (Benefit Corporation) en 2012. Les programmes de subventions de la Ben & Jerry's Foundation, dirigés par les employés, ont permis de recueillir 2,4 millions de dollars en 2015 pour soutenir la justice économique et sociale, la restauration environnementale et la paix par la compréhension. Pour avoir la primeur sur Ben & Jerry's, visitez www.benandjerrys.ca.

