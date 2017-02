Augmentation énorme des ventes à l'étranger pour le jackpot du Powerball US







Le jackpot de la loterie américaine Powerball atteint 403 millions de dollars cette semaine. Selon les estimations, des milliers de personnes se procureront des tickets sur place-alors qu'en dehors des Etats-Unis, les joueurs se connecteront sur le site theLotter pour acheter des tickets officiels pour le Powerball US. La chance qu'un non-Américain gagne le prix augmente chaque jour.

L'an dernier, des joueurs de theLotter.com, provenant du Canada, du Salvador et de l'Australie, ont remporté des millions de dollars au PowerballUS. Depuis lors, l'intérêt dans les loteries américaines à l'étranger a monté en flèche et nous comptons maintenant des dizaines de milliers de joueurs en plus, prêtsà obtenir leurs tickets de loterie aux États-Unis. L'opérateur londonien a récemment reçu un cachet d'approbation de la Commission Officielle des Loteries de l'Oregonafin d'acheter en toute sécurité les tickets officiels de ses clients internationaux pour lePowerball, le Mega Millions et l'Oregon Megabucks. Alors que le Powerball offre maintenant un énorme jackpot de 403 millions de dollars, les clients du monde entier peuvent être certains que les services opérationnels de theLotter, situés dans l'Oregon, traiteront de manière fiable des centaines de milliers de demandes d'achat de tickets.

theLotter.com est le meilleur service d'achat de tickets de loterie au monde - il permet aux joueurs de commander des tickets de loterie officiels, de partout dans le monde, et ne facture pas de commission sur les gains. Le service a aidé ses clients à remporter plus de 57 millions de dollars depuis 2002 : Fin 2015, un client irakien a remporté le jackpot de 6,4 millions de dollars dans l'Oregon. Depuis janvier 2016, theLotter a contribué à créer des millionnaires du Powerball au Canada, au Salvador et en Australie, et un chauffeur de Moscou a gagné 1 million d'euros au loto autrichien! Ici, vous trouverez toutes les histoires des plus grands gagnants.



