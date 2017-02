WestJet fait le calcul de son attachement envers les enfants







Une nouvelle vidéo pour célébrer les dix ans du programme WestJet tient aux enfants

CALGARY, le 21 févr. 2017 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui le dixième anniversaire de son programme signature d'investissement communautaire, WestJet tient aux enfants, en présentant sa nouvelle vidéo, Célébrons les 10 ans du programme WestJet tient aux enfants.

La vidéo fait le point sur le nombre de vols dont le programme a fait don à ses partenaires caritatifs depuis qu'il a vu le jour en 2007. Par une démonstration de calcul arithmétique très méticuleuse, la jeune vedette de la vidéo explique qu'au cours des 3 650 derniers jours, la compagnie aérienne a fait don à ses partenaires de 65 000 vols soit environ 18 vols par jour. Pour voir la démonstration de ce calcul, cliquez ici.

« Le calcul est simple : 65 000 dons de vol pendant les dix ans du programme WestJet tient aux enfants signifie que des milliers d'enfants et de familles en ont tiré avantage », a affirmé Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing, à WestJet. « Mais le don de vols représente bien plus que le don d'un simple voyage aérien. Il s'agit d'un vol qui permet à des familles de passer du temps avec leur enfant malade, de sièges pour des enquêteurs qui sont à la recherche d'enfants portés disparus, de séjours qui créent de l'espoir et de l'économie du coût d'un voyage aérien pour nos partenaires qui poursuivent leur mission en vue de faire une différence dans la collectivité. Au nom des quelque 12 000 propriétaires de WestJet, nous tenons à remercier nos huit partenaires caritatifs de l'enthousiasme et du soin qu'ils mettent dans leurs activités pour avoir une incidence positive sur la jeunesse canadienne. Nous nous réjouissons à la perspective des dix prochaines années du programme WestJet tient aux enfants et à l'idée de donner de nombreux autres vols qui contribueront à améliorer la santé et le bien-être des enfants malades. »

Nous vous invitons à lire le blogue de WestJet pour connaître quelques-unes des nombreuses histoires du programme WestJet tient aux enfants. De plus, WestJet demande à ceux qui ont reçu un don de vol de partager leur expérience personnelle sur les médias sociaux au moyen du mot-clic #WestJetCaresforKids.

WestJet tient aux enfants soutient huit partenaires caritatifs : Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, Repaires jeunesse du Canada, Vols d'espoir, Fais-Un-Voeu Canada, Société canadienne des enfants disparus, OEuvre des Manoirs Ronald McDonald Canada, Fondation David Foster et les organismes UNIS. Les dons de vol aident les partenaires de WestJet tient aux enfants à offrir des programmes essentiels aux enfants et aux jeunes, à recueillir des fonds et à réduire le coût de leurs voyages d'affaires. Outre WestJet tient aux enfants, les programmes d'investissement communautaire de WestJet comprennent : Don de vol communautaire, Les WestJetters tiennent à leur communauté, WestJet Live Different Builds et l'appui à la Fondation canadienne du cancer du sein.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée au troisième rang des meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur du Canada (Aon Hewitt)

