Hikvision Canada lance son site web français

Un nouveau site web conçu pour mieux servir la population francophone du Québec, la deuxième province la plus peuplée du Canada

MONTRÉAL, le 21 février 2017 /CNW/ - Hikvision Canada Inc., chef de file canadien reconnu pour ses solutions et produits novateurs de surveillance vidéo, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son nouveau site web français conçu pour mieux servir sa clientèle francophone croissante, et afin de s'implanter davantage sur le marché de la sécurité nord-américain. Le site français complémentera le site de Hikvision Canada qui a été lancé en août dernier.

M. Jeffrey He, Président de Hikvision Canada Inc. et Hikvision USA Inc., considère le Canada comme une région clé sur le plan de croissance stratégique de Hikvision. Il souligne que le Québec est la deuxième province la plus peuplée du Canada et à cause de sa population francophone, le Québec représente un marché important et distinct au Canada. Le nouveau site expliquera les produits Hikvision en français et adaptera ses offres et services de sécurité au marché québécois.

« Sous la direction de M. Lorne Terry, notre Directeur des ventes au Canada, nous avons en place une équipe exceptionnelle de vente, de marketing, de soutien technique et d'ingénierie à travers le pays. Plusieurs de nos employés sont bilingues et nous envisageons d'agrandir davantage l'équipe cette année, » M. He a déclaré. « La semaine dernière, nous avons aussi annoncé que nous augmenterons nos services en Amérique du Nord, surtout pour nos partenaires-entreprise, et avec l'établissement du Centre de R & D Hikvision prévue pour 2017, ici à Montréal. »

La société a considérablement investi au Canada et continue de bénéficier d'une expansion rapide dans le pays. « Avec son siège social situé à Montréal, Hikvision Canada est déjà un participant important au développement économique de la région, » a dit M. Lorne Terry, Directeur des ventes pour Hikvision Canada. « Le nouveau site français de Hikvision Canada renforcera encore plus nos liens avec le secteur d'activité montréalais. »

La tournée « 4K Tech Tour » de Hikvision visitera plusieurs villes canadiennes au cours des prochaines semaines. Hikvision exposera ses solutions conçues pour les entreprises à « Security Canada East », kiosque 202, le 26 avril, au Sheraton Laval, Laval, Québec.

Aux États-Unis, Hikvision participera à « ISC West », kiosque 18037, à Las Vegas, du 5 au 7 avril 2017.

À propos de Hikvision

Hikvision est le plus grand fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance. Composé de la plus grande équipe de recherche et de développement, Hikvision est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication d'une gamme complète de caméras standard et haute définition, incluant une variété de caméras IP, caméras analogiques et des caméras à la fine pointe des dernières technologies analogiques HD. La société propose une importante gamme de produits qui s'étend aux serveurs de vidéos numériques, des DVRs autonomes et hybrides, des NVRs, ainsi que d'autres composants des systèmes de sécurité sophistiqués pour usages intérieurs et extérieurs.

