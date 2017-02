Les retraités canadiens ne vivent pas aussi longtemps que prévu







Des résultats novateurs de Club Vita Canada révèlent que certains régimes de retraite à prestations déterminées (PD) surestiment leurs obligations

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - De nouvelles recherches concluent que la longévité des retraités canadiens est plus basse que prévue - ce qui pourrait en fait être coûteux pour les promoteurs de régimes de retraite PD.

Les retraités de sexe masculin vivent en moyenne un an et demi de moins que prévu après 65 ans, selon les plus récentes données de Club Vita Canada Inc. - la première firme spécialisée en analyse de la longévité pour les régimes de retraite canadiens et une filiale d'Eckler ltée. Les retraitées de sexe féminin vivent environ six mois de moins que ce qu'indiquent les prévisions.

« Selon nos données, certains régimes PD surestiment la durée de vie actuelle de leurs participants et adoptent par conséquent une approche trop conservatrice dans la capitalisation de leurs obligations », explique Ian Edelist, chef de la direction de Club Vita Canada. « La correction de cette surestimation pourrait réduire les passifs actuariels jusqu'à 6 % - permettant ainsi d'améliorer le bilan des caisses de retraite et celui des promoteurs de régimes par la simple utilisation d'hypothèses de longévité plus précises et à jour. »

Les données proviennent de la toute première et hautement fructueuse étude de longévité de Club Vita Canada, terminée en 2016 - l'une des plus importantes, et des plus rigoureuses études sur l'incidence de la longévité sur les régimes de retraite PD et les régimes de soins de santé postérieurs à la retraite.

Le nouveau bassin de données sur la longévité « VitaBank » (provenant des membres de Club Vita Canada) couvre un large éventail d'industries et de régions géographiques, tant dans le secteur public que privé. VitaBank suit actuellement plus de 500 000 retraités canadiens de plus de 40 régimes de retraite. Contrairement à l'étude la plus largement utilisée pour établir les hypothèses de longévité - l'étude sur la mortalité des retraités canadiens (CPM), qui repose sur des données allant jusqu'en 2008 - VitaBank contient des données validées jusqu'en 2014.

L'étude de Club Vita apporte au marché canadien de la retraite des techniques de modélisation de pointe déjà utilisées dans l'industrie de l'assurance et dans d'autres pays. Club Vita U.K. a récemment publié des résultats similaires, soulignant que l'utilisation d'hypothèses de longévité plus précises pourrait permettre de réduire le déficit collectif des régimes de retraite PD au Royaume-Uni de 25 milliards de livres.

« Naturellement, le coût ultime d'un régime de retraite sera déterminé par la durée de vie réelle de ses participants. Mais les hypothèses faites aujourd'hui ont une incidence réelle sur des engagements d'une telle durée », explique Douglas Anderson, fondateur de Club Vita au Royaume-Uni. « Les données de Club Vita fournissent aux promoteurs de régimes les outils dont ils ont besoin pour évaluer leur volonté de conserver leur risque de longévité ou de s'en acquitter en le transférant à une compagnie d'assurance. »

