Le tourisme au Canada atteint un sommet jamais vu en 14 ans







VANCOUVER, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Les chiffres sont tombés : en 2016, le Canada a accueilli 19 979 334 voyageurs, soit plus que toute autre année depuis 2002 et le deuxième total parmi les plus importants jamais enregistrés.

Les arrivées de voyageurs en provenance des marchés étrangers (États-Unis exclus) de Destination Canada ont fait un bond de 16 %, tandis que les voyageurs en provenance des États-Unis ont été 10 % plus nombreux. Globalement, la hausse moyenne s'établit à 11 %.

« Félicitations à l'industrie canadienne du tourisme pour une année 2016 incroyable. Tous ensemble, faisons en sorte que cette croissance se poursuive! », a déclaré la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger. « Alors que nous célébrons le 150e anniversaire du Canada cette année, célébrons aussi nos entreprises touristiques et les leaders de notre industrie et soulignons leur rôle dans le soutien de la croissance économique pour les Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne. »

« C'est une excellente nouvelle, commente à son tour David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. Le Canada est un pays ouvert et accueillant qui a quelque chose à offrir à chaque visiteur, et cela ne passe pas inaperçu. De concert avec nos partenaires de l'industrie, nous invitons les voyageurs à explorer le Canada et à sortir de l'ordinaire. Je ne vois pas de meilleur moment que maintenant pour visiter notre pays. »

Points saillants

L'année 2016 a été la meilleure année en 14 ans pour le tourisme canadien, tout juste à 0,4 % du record établi en 2002.

Le nombre d'arrivées en provenance des 10 marchés étrangers (États-Unis exclus) de Destination Canada a progressé de 16 % par rapport à 2015.

Un nombre record de voyageurs américains sont arrivés au Canada par avion (17 % de plus qu'en 2015).

Des records ont été établis dans les marchés de Destination Canada suivants : Corée du Sud : 244 442 arrivées, soit 30 % de plus qu'en 2015; Chine : 610 139 arrivées, soit 24 % de plus qu'en 2015; Australie : 333 437 arrivées, soit 16 % de plus qu'en 2015; Inde : 215 664 arrivées, soit 13 % de plus qu'en 2015; France : 545 786 arrivées, soit 9 % de plus qu'en 2015; Brésil : 114 261 arrivées, soit 2 % de plus qu'en 2015.



Pour voir le rapport complet et l'infographie, consultez notre site Web.

