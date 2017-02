Invitation aux médias - Le Carnaval de la Petite-Italie prend son envol à Casa d'Italia avec l'événement théâtral Arlequin et Castagnole







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Carnaval de la Petite-Italie présente Arlequin et Castagnole, un événement théâtral gratuit pour célébrer le traditionnel dimanche du carnaval, le 26 février 2017, à Casa d'Italia à Montréal.

C'est en présence du député de Rosemont-La-Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, que le Carnaval de la Petite-Italie prendra son envol, afin d'offrir aux Montréalais un nouveau rendez-vous annuel.

Vous êtes cordialement convié(e) à cet événement :

Date : dimanche 26 février 2017, à 14h (une collation sera servie ensuite)

Lieu : Casa d'Italia, 505 Rue Jean-Talon E, Montréal, QC H2R 1T6 (entrée sur Berry)

Stationnement extérieur disponible pour les médias (entrée par Lajeunesse)

Au programme : Arlequin invite petits et grands à un voyage initiatique dans l'univers du Carnaval de Venise et de la Commedia dell'arte (un théâtre populaire italien, ancestral, drôle et burlesque). Cet événement familial et convivial combine théâtre, opéra et cabrioles, avec des personnages intrigants, sous la mise en scène de Frédéric Jeanrie. En première partie, les carnavaliers auront la chance de découvrir Opéra à la carte, une initiation à l'opérette de Frédérique Drolet et Marc-Antoine d'Aragon, soprano et baryton, accompagnés de la touche complice du pianiste Florent Feral.

Pour cette 1ère édition, le Carnaval de la Petite-Italie propose un après-midi de divertissement. En 2018, le Carnaval de la Petite-Italie souhaite envahir les rues du quartier de la Petite-Italie à Montréal et de ses environs.

À propos du Carnaval de la Petite-Italie

La Corporation du Carnaval de la Petite-Italie est un organisme à but non lucratif qui vise à offrir aux Montréalais un nouvel événement festif, culturel et artistique qui embrasse une tradition séculaire, celle du carnaval. Le carnaval invite toute la communauté à célébrer ensemble un moment magique. Il crée des liens et casse les barrières sociales, en permettant à tout un chacun d'y participer grâce à l'incognito procuré par les masques et les costumes. Le Carnaval de la Petite-Italie crée des festivités hautes en couleur, accessibles, tout en mettant en lumière la diversité culturelle unique de notre ville.

