Atlantis Healthcare publie un livre blanc : Maladies chroniques chez les enfants et adolescents : explorer les défis et solutions

Atlantis Healthcare, le leader mondial des programmes de changement du comportement et d'autogestion des patients, publie aujourd'hui son dernier livre blanc, Chronic Illness Experience in Children and Adolescents: Exploring Challenges and Solutions (Expérience de maladie chronique chez les enfants et adolescents : explorer les défis et solutions). Il s'agit du troisième livre blanc d'une série portant sur l'autogestion des maladies chroniques.

Ce livre blanc étudie les expériences uniques des enfants et adolescents qui grandissent en souffrant d'une maladie chronique. Il explique comment des programmes de traitement personnalisés et des interventions de changement du comportement contribuent à la prise en charge et l'amélioration des résultats de cette population.

De nombreux adultes vivant avec une maladie chronique ont développé leur trouble avant ou pendant l'adolescence ; les solutions de prise en charge pédiatrique fournissent la possibilité d'intervenir à un âge précoce et d'aider ces enfants à devenir des adultes capables de s'autogérer de manière confiante et efficace. Comme le souligne Anna O'Sullivan, spécialiste en psychologie de la santé : « Quand un enfant ou un adolescent reçoit un diagnostic de maladie chronique, sa vie et la vie de son entourage sont immédiatement interrompues. Cette maladie chronique peut affecter leur bien-être, leurs activités sociales, leur travail scolaire, leurs relations avec leurs pairs et la vie de toute leur famille. »

Développer des interventions en matière de comportement de santé nécessite un travail exploratoire considérable afin d'assurer que les besoins divers de ces patients soient satisfaits.

Le Dr Sinead Ni Mhurchadha, spécialiste sénior en psychologie de santé, ajoute : « Nous savons que les adolescents préfèrent les interventions dynamiques qui attirent et maintiennent leur attention - à l'instar des solutions numériques - et il apparaît que ces interventions sont plus efficaces pour changer les comportements dans un environnement pédiatrique. » Toutefois, le Dr Ni Mhurchadha, souligne que « proposer une intervention engageante qui répond aux attentes élevées des groupes pédiatriques peut représenter un défi. Il est essentiel que les techniques psychologiques et les conceptions axées sur l'utilisateur travaillent ensemble pour créer des solutions de changement du comportement efficaces et engageantes qui fournissent des résultats de santé améliorés. »

À propos d'Atlantis Healthcare Group

Atlantis Healthcare utilise la psychologie pour développer et fournir des solutions de santé particulièrement personnalisées qui génèrent une amélioration durable des résultats des patients par le biais de l'autogestion et de l'observance du traitement en cas de maladie chronique.

Avec la plus grande équipe de spécialistes mondialement reconnus en psychologie de santé dans un environnement commercial, soutenus par des experts en création numérique, Atlantis Healthcare utilise des modèles cliniquement prouvés et des recherches universitaires pour développer des programmes de changement du comportement primés, aidant les patients à atteindre de meilleurs résultats de santé. Le groupe fournit des solutions et services dans le monde entier depuis ses bureaux au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

